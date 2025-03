Santos Rock Festival acontece no dia 10 de maio, no Parque Valongo

Principal evento de rock da Baixada Santista, o Santos Rock Festival chega a sua sétima edição em 2025 no dia 10 de maio, no Parque do Valongo, em Santos. Quem quiser adquirir os ingressos, já pode acessar o site www.ingressonanet.com.

Artistas como Paralamas do Sucesso, André Frateschi com participação de Dado Villa-Lobos, e Paulo Ricardo confirmaram presença no festival.

Diferente da edição passada, onde os shows aconteceram em dois dias, em 2025 todas as apresentações acontecerão no sábado, dia 10 de maio.

Paralamas do Sucesso

Com a turnê “Paralamas Clássicos 40 anos” a banda tem um setlist com 33 músicas, passando por todos os sucessos que marcaram época no Brasil e no mundo.

André Frateschi convida Dado Villa-Lobos

O cantor traz seu show BRock, Tributo ao Rock Nacional com sucessos dos anos 80 e 90. Para abrilhantar ainda mais a apresentação, Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana, se junta ao vocalista cantando sucessos da banda.

Paulo Ricardo

A turnê “Rock Popular” é uma celebração dos seus mais de 35 anos de carreira. O espetáculo apresenta sucessos do RPM e da carreira solo do cantor.

O Parque Valongo fica na Avenida Antônio Prado, s/n, no Centro de Santos.

Serviço

7º edição do Santos Rock Festival

Data: 10/05 – Sábado

Horário: A partir das 18 horas

Local: Parque Valongo – Avenida Antônio Prado, s/n, no Centro Histórico de Santos.