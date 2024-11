Santos renova contrato de jovem promessa Luca Meirelles

Nesta terça-feira, o Santos Futebol Clube formalizou a extensão contratual de Luca Meirelles, jovem atacante de 17 anos, assegurando sua permanência no clube até 2029.

Em declaração à imprensa, Luca refletiu sobre sua trajetória: “Quando cheguei ao Santos, muitas incertezas povoavam minha mente. Inicialmente, vivi sozinho no alojamento do clube, e apenas após alguns anos minha mãe pôde se juntar a mim. Apesar dos desafios enfrentados, mantive o foco no meu sonho, e tudo acabou dando certo.”

Originário de Goiânia, capital de Goiás, Luca Meirelles ingressou na equipe santista aos 10 anos de idade. Desde então, progrediu por todas as divisões de base até integrar a formação sub-17 do clube.