Santos renova com Otero até 2025 após acesso à Série A

O Santos anunciou a renovação do contrato de Rómulo Otero, reforçando assim sua continuidade na equipe após a conquista da Série B. O venezuelano, que já faz parte do elenco, estendeu seu vínculo por mais um ano, agora com validade até dezembro de 2025.

Aos 32 anos, Otero foi uma figura fundamental durante a campanha que culminou no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Seu desempenho não só contribuiu para a obtenção do título da Série B, mas também foi essencial em diversas jogadas que alavancaram o time rumo aos seus objetivos para a próxima temporada.

No total, o jogador participou de 51 partidas na temporada, onde balançou as redes em oito ocasiões e forneceu cinco assistências. A permanência de Otero é um indicativo da confiança da diretoria santista em seu talento e capacidade de liderança dentro de campo.

Com a extensão contratual confirmada, o atleta se juntará ao restante do elenco para a pré-temporada nos Estados Unidos, programada para iniciar no dia 5 de janeiro.

Antes de sua passagem pelo Santos, Otero teve passagens por clubes importantes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Corinthians e Fortaleza.