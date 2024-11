Santos reforça cuidados com a saúde masculina no Novembro Azul

No último sábado, 23 de novembro, o Dia D da campanha Novembro Azul mobilizou as policlínicas de Santos para a realização de 391 coletas de exames laboratoriais. Com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, onze unidades permaneceram abertas, promovendo um amplo atendimento à população. Durante a iniciativa, foram efetuadas 206 consultas médicas, 240 atendimentos de enfermagem e 94 consultas odontológicas. Além disso, houve a oferta de testes para doenças sexualmente transmissíveis e a realização de atividades educativas, como palestras.

A campanha, que se estende até o dia 30 de novembro, visa abranger homens, travestis e mulheres trans de todas as idades, incentivando-os a cuidar integralmente da saúde. Um dos focos é a realização do exame PSA (antígeno prostático específico) em indivíduos com mais de 45 anos, cujo resultado pode indicar sinais iniciais de câncer de próstata.

Este tipo de câncer é o mais frequente entre os homens no Brasil, excetuando-se o câncer de pele não melanoma. A detecção precoce é crucial para aumentar as chances de sucesso no tratamento.

Durante o mês, as policlínicas também organizam atividades especiais voltadas para a população negra e parda, em consonância com as celebrações do mês da Consciência Negra.

Esta ação está alinhada com o terceiro objetivo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Para mais informações sobre os ODS e seus artigos, recomenda-se consulta ao material oficial disponibilizado pela ONU.