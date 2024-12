Santos recebe Troféu Brasil de Triathlon 2024

A cidade se prepara para sediar a etapa final da 33ª edição do Troféu Brasil 2024 neste domingo (8), evento que atrairá centenas de atletas empenhados em superar seus limites tanto no mar quanto nas ruas locais. Paralelamente, ocorrerá a 9ª edição do Campeonato Santista de Short Triathlon, consolidando-se como a principal competição de triatlo gratuita da região.

O início da prova está marcado para as 7h, tendo como ponto de partida a área em frente à Escolástica Rosa, na praia da Aparecida. Os participantes terão a opção de competir em duas modalidades distintas: a Olímpica, que compreende 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida, ou a Short, que consiste em 750 m de natação, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida.

Gelasio Fernandes, secretário de Esportes, ressalta a relevância do evento. “O Troféu Brasil é reconhecido como a competição de triatlo mais tradicional do país e uma das mais competitivas. Através da colaboração com a Prefeitura e a Semes, conseguimos proporcionar aos santistas a participação gratuita por meio do Santista de Short Triathlon, realizado concomitantemente.”

Para garantir a segurança e fluidez do evento, o tráfego na Avenida Bartolomeu de Gusmão (orla – sentido José Menino/Ponta da Praia) será interrompido entre a Rua Oswaldo Cruz e a Avenida Coronel Joaquim Montenegro (canal 6) das 2h30 às 14h. Como alternativa, os motoristas poderão utilizar a Avenida Epitácio Pessoa.

Adicionalmente, outras vias sofrerão interdições entre 6h e 11h. Detalhes sobre essas alterações estão disponíveis no site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos) e no Santos Portal. A CET também fornecerá atualizações em tempo real pelo aplicativo Waze.

Na semana anterior ao evento, foram distribuídos cerca de cinco mil folhetos informativos aos moradores e comerciantes próximos aos canais 5 e 6 e à Avenida Pedro Lessa. Além disso, ao longo do percurso, estarão instaladas 28 faixas sinalizadoras e 26 painéis informativos para orientar os desvios no trânsito no domingo.

A CET-Santos realizará o monitoramento contínuo através das câmeras da Central de Controle Operacional e contará com mais de 50 agentes em campo para gerir o fluxo durante as provas. O suporte será reforçado por membros da Polícia Militar, Guarda Municipal e equipe organizadora do evento.

Esta iniciativa apoia os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, especificamente nos itens referentes à Saúde e Bem-Estar e à Indústria, Inovação e Infraestrutura. Para mais informações sobre os ODS, acesse os materiais disponibilizados pela organização.