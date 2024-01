Santos recebe feira de franquias com oportunidades de negócios a partir de R$ 4.900,00

Santos, no litoral de São Paulo, foi escolhida para receber a 1ª edição do ano da FranchiseB2B, dia 30 de janeiro, no Parque Balneário Hotel, que fica na avenida Ana Costa, n° 555, Gonzaga. O evento, cujo objetivo é expandir negócios do setor de franquias por todo o Brasil, tem entrada gratuita. A organização pede que os participantes levem dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a LBV, instituição sem fins lucrativos.

Em pesquisa mais recente da ABF, realizada durante o segundo trimestre de 2023, dados mostram que todos os 11 segmentos do franchising cresceram em faturamento. Hotelaria e Turismo lidera a lista, com variação positiva de 18,5%. Em segundo lugar, se destaca Alimentação – Food Service, com 16,9%, e Saúde, Beleza e Bem-Estar em terceiro, com 15,9% em aumento de faturamento.

A FranchiseB2B traz uma grande variedade de marcas e modelos de franquias, abrangendo desde setores como alimentação e moda, até inovações nos campos da tecnologia e serviços. Os visitantes terão a chance de se conectar diretamente com representantes de diferentes franquias, entendendo melhor as vantagens, desafios e possibilidades que cada uma oferece.

O evento será uma oportunidade única para os empreendedores locais de encontrar conceitos de negócios que já foram testados e aprovados, minimizando assim os riscos inerentes ao lançamento de um novo empreendimento. Ao optar por investir em uma franquia, os empresários também se beneficiam do suporte contínuo, treinamento e branding oferecidos pelas empresas franqueadoras, o que pode resultar em um crescimento mais acelerado e sustentável.

Além de oferecer oportunidades de negócios prontas para serem exploradas, a FranchiseB2B também será um espaço de aprendizado. Palestras serão realizadas ao longo do evento, trazendo especialistas do mundo empresarial para compartilhar suas experiências e insights sobre tendências e estratégias. De acordo com Ricardo Branco, CEO da FranchiseB2B, isso permite que os participantes não apenas encontrem a franquia certa para investir, mas também desenvolvam habilidades valiosas para administrar e expandir seus empreendimentos:

“A FranchiseB2B é uma oportunidade para empreendedores terem uma experiência com as marcas nas quais desejam investir, conhecendo o processo da rede, bem como a equipe que irá auxiliá-lo no dia a dia da unidade”, explica Ricardo.

Marcas presentes

Na FranchiseB2B, o investidor terá a oportunidade de conhecer as franquias mais lucrativas dentro do mercado do Franchising Brasileiro. “Escolhemos as marcas que poderão garantir a independência financeira para quem está em busca de ter o próprio negócio ou quer voltar ao mercado. As opções de valores são as mais variáveis, a partir de R$ 4.900,00”, comenta Ricardo Branco.

AcquaZero, B2BFX, BBJoy, Bellaza, Brasilnutrishop, Campinas Celulares, Chefinhos, Creamberry, Croasonho, DecorColors, EncontreSuaViagem, Franquias do Futuro, Giga Land, Grab&Gula, Griletto, Grupo Acolher & Cuidar, Guia-se, Home Angels, Infinito Cred, JinJin, Marbo, Mazze, Montana Grill, Only Mule, Pilão, Purê di Pelluti, Quisto, Sofia Kelbert, Suav, Visão Total e Zaplus Car são algumas das marcas participantes.

Para conhecer todas as franquias participantes da edição e agendar horário com as marcas individualmente é necessário fazer inscrição prévia pelo site www.franchiseb2b.com.br.

Oportunidades

A feira conta, ainda, com o projeto Aprender para Empreender, que reúne grandes nomes do empreendedorismo e franchising brasileiros para discutirem sobre o universo das franquias e auxiliarem os visitantes a entenderem o momento do setor no Brasil, por meio de palestras. Para participar e receber um certificado ao final de todo o ciclo, os interessados também devem se inscrever previamente pelo site da feira, no qual consta a lista completa de palestrantes.

Destaque para o Franchise Now, um recomendador de franquias que auxiliará quem deseja encontrar uma marca que combine com seu perfil de investimento. Basta inserir informações como valor de investimento disponível, tempo de retorno desejado, entre outras, e são apresentadas algumas opções de franquias presentes na feira que “dão match” com as expectativas de cada visitante e para a parceria com o Instituto Lampadinha, que tem como objetivo ajudar pessoas a encontrarem a melhor franquia e conseguirem se realocar no mercado por meio de franchising. Todas essas inovações visam tornar a feira ainda mais assertiva para quem busca seu próprio negócio.

Já a campanha Ilumine um Coração, busca angariar alimentos não perecíveis para serem doados à uma ONG local, ao final de cada edição. Para tanto, cada visitante é encorajado a levar dois quilos de alimentos para participar da feira, que tem entrada gratuita. Em 2022, foram arrecadadas mais de três toneladas de alimentos não perecíveis.

Baseado no índice de Cidades Empreendedoras 2022 (ICE), o calendário de 2024 da feira contempla as principais capitais e trouxe outras cidades para o roteiro garantindo, assim, maior assertividade para as marcas expositoras e mais conforto para quem deseja investir em uma franquia fora das grandes cidades.

Serviço:

FranchiseB2B Santos 2024

Data: 30/01/2024

Horário: das 9h às 21h.

Local: Parque Balneário Hotel

Endereço: Avenida Ana Costa, n° 555, Gonzaga, Santos– SP

Mais informações e agendamentos: www.franchiseb2b.com.br