Santos promove caminhadas pelo fim da violência contra a mulher

Com o propósito de intensificar a campanha contra a violência de gênero, a cidade de Santos se prepara para realizar duas caminhadas de conscientização neste final de semana. Os eventos visam mobilizar a população em torno da causa e acontecerão em dois dias consecutivos.

O primeiro evento está agendado para este sábado, dia 23, às 8 horas da manhã, com concentração marcada no Jardim Botânico Chico Mendes, situado na Rua João Fraccaroli, sem número, no bairro Bom Retiro. A segunda caminhada ocorrerá no domingo, dia 24, às 9 horas, partindo da Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, com destino à Concha Acústica no bairro do Gonzaga.

Essas atividades são promovidas pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher (Comulher), que integra a Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos (Semulher). O evento já se consolidou como uma tradição local e faz parte das ações alusivas ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, celebrado mundialmente em 25 de novembro.

Os interessados em participar devem apenas comparecer aos locais nos horários indicados. A recomendação é que os participantes usem camisetas na cor laranja, cor escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para simbolizar a campanha.

Renata Bravo, vice-prefeita de Santos, ressaltou a importância dessas ações afirmando: “As caminhadas representam um apelo à união social na luta pela erradicação da violência contra as mulheres. É essencial o engajamento conjunto do poder público, instituições e comunidade para construir um futuro mais seguro e equitativo para todas.”

Diversas organizações estarão presentes na caminhada, incluindo o Movimento de Arregimentação Feminina (MAF), Soroptimista Internacional de Santos, Grupo Mulheres do Brasil – Santos, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Rotary Club de Santos – Boqueirão, Mulheres Pretas Empreendem, LIGA Santos, Bordallo Cultural, Bruto Fruto, Rede Mulheres que Decidem, LOKAS e a OAB-Santos.

Esta iniciativa está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 da ONU: Igualdade de Gênero. A população é encorajada a se informar sobre os demais objetivos dos ODS para promover um desenvolvimento mais justo e sustentável.