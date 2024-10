Santos perde para o Goiás e deixa liderança escapar

O Santos não aproveitou a chance de reassumir a liderança da Série B. O time paulista foi derrotado pelo Goiás por 3 a 1, na noite desta segunda-feira (7), no estádio Hailé Pinheiro, pela 30ª rodada da competição.

Gabriel Brazão foi o vilão da noite santista. O goleiro falhou nos três gols do Goiás na partida — ele espalmou errado no primeiro e foi mal para a bola nos outros dois.

Rildo foi o personagem pelo lado do Goiás. O atacante marcou os dois primeiros gols da equipe na partida. Welliton anotou o outro tento goiano, e Giuliano, de pênalti, descontou para o Santos.

A derrota manteve o Santos com 53 pontos, na vice-liderança da Série B. O Goiás foi aos 41 e assumiu a 11ª colocação.

O Santos chegou a 10 rodadas longe da liderança da Série B. A equipe precisava apenas de um empate em Goiânia para tomar a ponta do Novorizontino, que perdeu para o Amazonas na rodada.

O Santos volta a campo no próximo sábado (12), quando receberá o Mirassol, às 18h30 (de Brasília). No domingo (13), o Goiás faz o clássico contra o Vila Nova, em casa, também às 18h30. Os dois jogos serão válidos pela 31ª rodada da Série B.

O JOGO

O primeiro tempo teve estrela de Vagner Mancini, mas mão recolocou o Santos no jogo. A estratégia do Goiás deu certo logo nos primeiros minutos. Pressionando, o time da casa abriu 2 a 0 com pouco tempo de jogo pelos pés de Rildo, aposta de Mancini para a partida. A partida parecia tranquila para o Esmeraldino até que Sander deu uma ‘mãozinha’, literalmente, para o Santos, ao tocar a bola com o braço. Giuliano, de pênalti, fez o Peixe encostar no placar e o cenário do jogo mudar.

O segundo tempo sacramentou a noite para esquecer de Gabriel Brazão. O Goiás voltou dominante e, de novo, contou com uma falha do goleiro santista para ir às redes antes mesmo dos 20 minutos. Em busca da reação, o Santos esbarrou nos próprios erros de criação e parou em Tadeu nas poucas chances claras que criou para diminuir o placar.

DESTAQUES E GOLS

Uma lá, uma cá. O jogo começou com tudo. Logo no primeiro lance, Rildo foi lançado pelo lado esquerdo, limpou a marcação de João Schmidt e chutou firme, mas a bola passou por cima do gol santista. O Santos respondeu em seguida: Giuliano encontrou Pituca com espaço na entrada da área, e o volante finalizou rasteiro, no canto esquerdo de Tadeu, que espalmou.

Rildo coloca o Goiás na frente: 1 x 0. Welliton recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro, buscando o canto esquerdo de Gabriel Brazão. O goleiro santista bateu roupa e deu rebote para frente. Sozinho, Rildo só empurrou para as redes.

Rildo amplia em nova falha de Brazão: 2 x 0. O segundo gol do Goiás veio logo após o primeiro. Rildo recebeu pelo lado direito da intermediária e soltou a bomba cruzada. A bola quicou perto de Gabriel Brazão, que foi mal para o lance e viu ela passar.

Salva de maneira esquisita. Em jogada ensaiada de escanteio, Otero tocou curto para Giuliano, que ajeitou de primeira para Escobar na entrada da área. O lateral do Santos chegou batendo de primeira, mas Reynaldo colocou a cabeça no caminho da bola para o gol. Ela bateu nele, desviou no restante do corpo e saiu raspando a trave direita de Tadeu, que já tinha caído para o outro lado.

Giuliano diminui para o Santos: 2 x 1. JP Chermont recebeu cruzamento na segunda trave e cabeceou buscando o canto esquerdo de Tadeu. A bola pegou no braço de Sander e, após ser chamado pelo VAR, Marcelo de Lima Henrique marcou a penalidade. Na cobrança, Giuliano bateu no ângulo direito e recolocou o Santos no jogo.

Brazão voa para espalmar. Já no segundo tempo, Juninho recebeu com espaço na entrada da área e bateu colocado, buscando o ângulo esquerdo de Brazão. O goleiro santista voou e espalmou para longe.

Welliton devolve folga no placar ao Goiás: 3 x 1. Tadeu cobrou tiro de meta e encontrou Welliton. O atacante tabelou com Thiago Galhardo e finalizou cruzado. A bola foi na direção do canto esquerdo de Brazão, que foi para a bola, tocou nela, mas empurrou para o fundo do próprio gol.

Tadeu faz milagre! João Schmidt, já na pequena área, apareceu na primeira trave após cobrança de escanteio e desviou no rumo do gol. Tadeu mostrou boa explosão e voou para espalmar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 X 1 SANTOS

Data e horário: 07 de outubro de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Gols: Rildo (9’/1°T), Rildo (13’/1°T), Giuliano (40’/1°T), Welliton (16’/2°T)

Cartões amarelos: Welliton, Rafael Gava (GOI), JP Chermont, João Schmidt, Jair (SAN)

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Reynaldo e Sander; Marcão Silva, Juninho (David Braz) e Rafael Gava (Nathan); Welliton (Jhon Vázquez), Rildo (Breno Herculano) e Edu (Thiago Galhardo). Técnico: Jorginho

Santos: Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Serginho) e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme (Pedrinho) e Wendel (Julio Furch). Técnico: Fábio Carille