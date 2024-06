Santos perde para o Botafogo-SP e desperdiça chance de voltar à liderança da Série B

Com uma atuação bem abaixo da expectativa, o Santos decepcionou a sua torcida ao ser derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1 em Londrina, nesta segunda-feira, em jogo que complementou a oitava rodada da competição. Esta foi a segunda derrota seguida do time do técnico Fábio Carille, que desperdiçou a oportunidade de voltar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro.

O revés mantém os santistas com 15 pontos e na terceira colocação na classificação. O Goiás ocupa o primeiro posto (17) seguido de perto pelo vice-líder Avaí (16). Já o Botafogo, que começou a partida na lanterna, chegou aos sete pontos e aparece em 16º lugar.

A iniciativa de levar o mando da partida para a cidade de Londrina, sob o argumento de de explorar a marca do clube na região (além de receber uma compensação financeira de em torno de R$ 600 mil), não teve o resultado esportivo esperado.

O Santos tentou fazer do estádio do Café a sua casa diante do Botafogo-SP, mas encontrou dificuldades para sufocar o rival, que adotou uma postura defensiva e apostou nos contra-ataques para surpreender a equipe de Fábio Carille na etapa inicial.

A primeira boa chance da partida surgiu de um tiro de meia distância de Diego Pituca. João Carlos fez a defesa parcial e, no rebote, Willian Bigode perdeu a chance de movimentar o placar em oportunidade muito clara.

Com o passar do tempo, o Santos foi demonstrando intranquilidade com o 0 a 0 e, no ímpeto de pressionar o rival, acabou dando espaços em sua retaguarda. E foi num lance pela direita que o Botafogo abriu o placar.

Douglas Baggio achou espaço para o chute e, de perna esquerda, acertou o ângulo do goleiro santista, que não conseguiu chegar na bola: 1 a 0 aos 43 minutos. Em resposta imediata, o Santos acertou a trave do Botafogo, mas teve que amargar a desvantagem no marcador ao final do primeiro tempo.

Na volta para o segundo tempo, O Botafogo tratou de complicar ainda mais a situação. Aos cinco minutos, em uma bela arrancada, o volante João Costa arriscou um chute de meia distância e ampliou para 2 a 0 aos cinco minutos.

A maior vantagem no marcador fez o time de Ribeirão Preto abdicar da partida e o Santos cresceu. Na base da pressão e da imposição física, a equipe de Fábio Carille foi para cima e começou a empilhar chances de gol.

Joaquim passou a ser mais um atacante e, de cabeça, acertou o travessão. O Santos seguiu insistindo e, novamente com seu defensor, diminuiu a contagem. Em mais uma bola aérea, o zagueiro santista, na pequena área, empurrou a bola para o gol e fez 2 a 1 aos 28 minutos.

A pressão se manteve e o Botafogo seguiu se defendendo com todos os jogadores na defesa. Hayner perdeu outra chance clara, mas a falta de pontaria complicou a busca pelo empate em Londrina. No final, Toró quase marcou o terceiro em contra-ataque e o time de Ribeirão conseguiu assegurar vitória na base do sufoco.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 1 X 2 BOTAFOGO

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar; Rincón (Cazares), Diego Pituca e Giuliano; Otero, Willian Bigode e Weslley Patati (Rayner). Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO – João Carlos; Wallison, Lucas Dias e Fábio Sanches; Emerson Ramon, João Costa, Matheus Barbosa (João Maranini), Gustavo Bochecha (Filipe Souto) e Patrick Brey; Douglas Baggio (Carlos Manuel) e Alex Sandro (Toró). Técnico: Paulo Gomes.

GOLS – Douglas Baggio, aos 43 minutos do primeiro tempo. João Costa, aos 10 minutos e Joaquim, aos 28 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – JP Chermont e Rincón (Santos); Patrick Brey (Botafogo).

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA – R$ 1.310.43,00.

PÚBLICO – 11.916 presentes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).