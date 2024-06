Santos para na trave, empata com Mirassol e segue fora do G4 da Série B

Mirassol e Santos não saíram do 0 a 0, nesta terça-feira (25), em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão Série B.

Cada equipe dominou um dos tempos no José Maria de Campos Maia. O Mirassol levou mais perigo na etapa inicial, mas parou em boas defesas de Gabriel Brazão. Na etapa final, o Santos assustou, porém o travessão evitou o gol da vitória.

Com o resultado, o Santos chegou aos 19 pontos e segue fora do G4 da Série B. O Peixe poderia entrar no grupo de acesso à elite em caso de vitória, mas se manteve atrás de América-MG (22), Avaí (22), Operário-PR (21) e Vila Nova (20).

O Mirassol continua na parte intermediária da tabela. O time do interior chegou aos 18 pontos e está no 9° lugar da tabela.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (1°), quando enfrentará a Chapecoense, em casa, às 19h (de Brasília). O Mirassol joga no dia seguinte, contra o Novorizontino, fora de casa, às 20h. Os dois jogos são válidos pela 13ª rodada da Série B.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo teve Gabriel Brazão como responsável por levar o 0 a 0 para o intervalo. O Santos até começou bem o jogo e criando uma chance clara de gol com Guilherme. No entanto, o Mirassol assumiu o controle da partida depois dos 10 minutos iniciais e levou muito perigo à meta santista, obrigando Gabriel Brazão fazer quatro defesas difíceis.

A etapa final teve o Santos melhor e parando no travessão. Carille mexeu na equipe e colocou Patrick, Otero e Rodrigo Ferreira nos lugares de Pedrinho, Guilherme e JP Chermont. Mais presente no campo de ataque, o Peixe teve as chances mais claras de abrir o placar, mas, na melhor delas, o cabeceio de Furch parou no travessão de Alex Muralha. As estocadas perigosas do Mirassol no primeiro tempo não se repetiram. A equipe do interior ficou mais retraída e aceitou o controle santista durante os 45 minutos finais.

LANCES IMPORTANTES

Cabeceou nas mãos do goleiro. O Santos criou a primeira chance de perigo. JP Chermont recebeu pela direita e cruzou na área. Guilherme apareceu na segunda trave e cabeceou livre, mas mandou nas mãos de Muralha, que encaixou.

Brazão salva o Santos três vezes. Na primeira, defendeu chute de Negueba, da entrada da área, com a ponta dos dedos. Na segunda, voou para espalmar cobrança de falta de Danielzinho que entraria no ângulo esquerdo. Na terceira, caiu no canto esquerdo baixo para espalmar finalização de primeira de Isaque que morreria na bochecha da rede.

Mirassol chega mais duas vezes. Já nos acréscimos, Fernandinho fez lance pela esquerda, levou para o meio e bateu colocado visando o ângulo esquerdo de Gabriel Brazão, que fez a defesa. Minutos depois, Negueba recebeu com espaço na entrada da área e soltou o pé, mas viu a bola passar rente à trave.

Santos leva perigo no começo do segundo tempo em dose dupla. Logo após o intervalo, Diego Pituca arrumou espaço na entrada da área e bateu firme. A bola fez efeito, mas Muralha conseguiu espalmar e mandar em para escanteio. Aos 11, Otero apareceu livre pelo meio e arriscou uma bomba de longe, mas Muralha encaixou no canto.

No travessão! Furch recebeu cruzamento na medida de Diego Pituca e, na segunda trave, cabeceou. A bola até passou por Muralha, mas encontrou o travessão e depois saiu pela linha de fundo.

Estádio: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Escobar, Willian, Giuliano (SAN), Alex Silva (MIR)

MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor (Lucas Gazal), Luiz Otávio e Warley; Danielzinho, Gabriel e Isaque (Quirino); Negueba (Chico), Fernandinho (Alex Silva) e Dellatorre. T.: Mozart

SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil, Joaquim e Escobar (Hayner); João Schmidt e Diego Pituca; Pedrinho (Patrick), Giuliano e Guilherme (Otero); Julio Furch (Willian Bigode). T.: Fábio Carille