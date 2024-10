Santos Open Beach Tennis Outubro Rosa promove inclusão e saúde na Praia do Gonzaga

Nos dias 19 e 20 de outubro, a Praia do Gonzaga será palco do Santos Open Beach Tennis Outubro Rosa, evento que acontece pelo segundo ano consecutivo. As competições terão início às 8h e o público está convidado a comparecer vestido de rosa para assistir e participar das diversas atividades programadas.

Nesta edição, mais de 200 atletas estão inscritas, disputando o título em 10 categorias, tanto em duplas quanto em jogos individuais, divididos por idade e nível técnico. O organizador do evento, Caio Vinícius Costa, destaca: “O Beach Tennis é muito mais do que um esporte; ele é uma ferramenta de inclusão e bem-estar, capaz de transformar vidas”. O torneio contará com 16 quadras equipadas com mesas, cadeiras e guarda-sóis, além de uma quadra central com arquibancada, DJ, equipe profissional de arbitragem, ambulância e atendimento gratuito de fisioterapeutas para auxiliar na performance durante os jogos.

A Transbrasa patrocina pelo segundo ano consecutivo o Santos Open Beach Tennis Outubro Rosa, que, além de promover a prática esportiva e o bem-estar, busca disseminar informações vitais sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. “Com essa parceira, durante o evento, serão realizadas diversas atividades e ações de solidariedade que visam fortalecer a rede de apoio às mulheres que enfrentam essa doença”, comenta Caio Vinícius.

Entre as ações, destaca-se o projeto Rosas de Outubro, realizado em parceria com o Rotaract Club de Santos, que trará conscientização sobre a importância do autoexame. Além disso, o projeto “Fios de Esperança” estará arrecadando mechas de cabelo para a confecção de perucas que serão doadas a mulheres em tratamento.

O evento também oferecerá aulas gratuitas de Beach Tennis, abertas ao público, com empréstimo de raquetes e bolinhas. Junto com o Instituto Ecofaxina, será realizada a coleta de microlixo da areia, com a destinação correta dos resíduos gerados no evento, tornando o Santos Open Beach Tennis Outubro Rosa um evento “resíduo zero”.

O evento é aberto ao público e todos estão convidados a participar, assistir aos jogos e apoiar a causa. Mais informações podem ser encontradas no Instagram oficial do evento: @SantosOpenBT, ou pelo telefone (13)99201-3530.

O Santos Open Beach Tennis Outubro Rosa é uma realização do IADEC, Instituto de Apoio e Desenvolvimento ao Esporte e Cultura, com o patrocínio da TRANSBRASA, através do Promifae, Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte, e o apoio da Secretaria de Esportes de Santos, LIVE! Santos, Mundo Verde Santos, UNIP, Óculos Solli, Família Capital Leilões Imobiliários, Sorali, Rotaract Club de Santos e Movimento ODS Santos 2030.