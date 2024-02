Santos não decepciona MorumBis cheio, vence São Bernardo e ajuda São Paulo

O Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1 na manhã deste domingo (25), e não decepcionou o maior público do Campeonato Paulista até o momento -mais de 50 mil torcedores acompanharam a vitória do clube no Morumbis.

Quem agradeceu o resultado foi o dono da casa, o São Paulo. O São Bernardo é o segundo colocado do Grupo D, e está a frente do Tricolor do Morumbi na zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. A equipe de Thiago Carpini poderá voltar aos classificados se vencer o Guarani, hoje, às 18h (de Brasília), no Brinco de Ouro.

Os gols da partida foram marcados por Morelos e Willian Bigode pelo lado do Peixe, e João Paulo (contra) fez para os visitantes.

Com a vitória, o Peixe foi a 22 pontos e reassumiu a liderança geral do Paulistão — com um ponto a frente do Palmeiras, que tem um jogo a menos. O Bernô segue com 15, na vice-liderança do Grupo D, mas pode ser ultrapassado pelo São Paulo.

O time de Carille volta a campo só no próximo domingo (3), contra o Red Bull Bragantino, às 18h (de Brasília), no estádio Nabizão, em Bragança Paulista. Já o São Bernardo enfrenta o Olaria, pela primeira rodada da Copa do Brasil, na quarta-feira (28), às 15h30, no estádio Mourão Filho, no Rio de Janeiro.

O JOGO

A equipe comandada por Márcio Zanardi valorizou a posse de bola nos minutos iniciais e criou um bom volume de oportunidades, mas não conseguiu dar muito trabalho ao goleiro João Paulo.

O Peixe, por sua vez, demorou para conseguir criar. Mas quando chegou, foi mais incisivo. O primeiro lance de perigo foi um cruzamento de Guilherme, que deixou Morelos de baixo da trave e sem goleiro, mas o colombiano furou. Quatro minutos depois, o camisa 9 teve uma nova chance e não perdoou.

O Peixe não conseguiu manter o ritmo do primeiro tempo e viu o São Bernardo criar muitas chances na etapa final. Zanardi tirou abriu mão de um volante e um zagueiro para deixar sua equipe mais ofensiva e chegou ao empate com uma bola que bateu no travessão. nas costas do goleiro João Paulo e morreu no fundo da rede.

No entanto, se o Santos teve azar no gol de empate, teve sorte para confirmar a vitória. O defensor Vitor Ricardo tentou cortar, mas acabou dando o passe para Willian Bigode marcar com o gol aberto.

LANCES IMPORTANTES

São Bernardo chega com perigo duas vezes. Aos 4 minutos do 1º tempo, o meio-campista Lucas Lima tabelou com Luiz Felipe e chutou, a bola desviou na defesa e passou com perigo no gol de João Paulo. Na sequência do lance, Hugo Sanches cobrou escanteio fechado e obrigou João Paulo a fazer boa defesa.

Santos perde chance inacreditável. Aos 23 minutos, Joaquim fez um belo lançamento para Guilherme no campo de defesa. O atacante invadiu a área, e cruzou rasteiro para Morelos que, sem goleiro, não conseguiu completar para o gol.

Morelos se redime, e Santos abre o placar. Otero recebeu pelo meio e abriu o jogo para Aderlan pela direita. O lateral rolou para Pedrinho, que fez cruzamento perfeito para Morelos. O camisa 9 cabeceou no cantinho, sem chances de defesa para o goleiro Alex Alves — quatro minutos depois de perder uma chance incrível.

Otero cobra falta com muito perigo. Aos 39 minutos, Otero cobrou falta de muito longe e obrigou Alex Alvez a espalmar para escanteio. Seria um golaço.

São Bernardo tem sorte e chega ao gol de empate. Aos 25 minutos da etapa final, Romisson recebeu passe Kayke na meia-lua e buscou o ângulo de João Paulo. A bola carimbou o travessão, mas pegou nas costas do goleiro na volta e entrou devagarinho no gol.

Defensor erra, e Willian Bigode não perdoa. Aos 41 minutos, Patati cruzou no segundo pau, Vitor Ricardo se atrapalhou na hora de fazer o corte e deu um passe para Bigode só empurrar com o gol aberto.

Estádio: MorumBIS, em São Paulo

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Izabele de Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Cartões amarelos: Otero e Willian Bigode (SAN); Vitinho, Rafael Forster e Matheus Régis (SBO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Morelos, aos 27 min do 1º tempo e Willian Bigode, aos 41 min do 2º tempo (SAN); João Paulo (contra), aos 24 min do 2º tempo (SBO)

SANTOS

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Rincón); Schmidt, Pituca e Otero (Willian); Guilherme, Morelos (Julio Furch) e Pedrinho (Wesley Patati)

SÃO BERNARDO

Alex Alves; Hugo Sanches (Vitor Ricardo), Helder (Romisson), Alan Santos, Rafael Forster e Arthur Henrique; Rodrigo Souza (Vitinho) e Lucas Lima; Matheus Regis (Wesley Dias), Kayke e Luiz Felipe (Kauã Jesus)