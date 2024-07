Santos não dá chances ao Coritiba, goleia e abre vantagem na Série B

O Santos venceu o Coritiba por 4 a 0 nesta segunda (22). A partida aconteceu na Vila Belmiro, abrindo a 17ª rodada da Série B do Brasileirão.

Giuliano e Guilherme marcaram ainda no começo da partida. Julio Furch ampliou de pênalti e Pedrinho fechou a conta.

A vitória mantém o Santos na liderança até pelo menos o fim da rodada. Agora com 32 pontos, tem 4 a mais do que o vice-líder Vila Nova. O Coritiba segue com 20 pontos, em 14º, mas ainda poderá ser ultrapassado com a conclusão dos outros jogos.

O Peixe volta a entrar em campo no domingo (28), contra o CRB, em Maceió. O Coxa recebe a Chapecoense no sábado (27).

O JOGO

O líder do campeonato precisou de pouco para definir o jogo. Com menos de 10 minutos de bola rolando, o Peixe já estava na frente por 2 a 0 e dificultou qualquer estratégia que o Coritiba tivesse planejado. Giuliano voltou de lesão como titular e fez primeiro. Pouco tempo depois, Guilherme ampliou.

Os goleadores empataram na artilharia do clube na temporada com 7 gols cada. Após início intenso, o camisa 20 não aguentou o ritmo e foi substituído com menos de meia hora de jogo.

O Coritiba evoluiu e fez a defesa santista trabalhar, mas se complicou com pênalti. As principais chances dos visitantes vieram da dupla Lucas Ronier e Robson, mas Gabriel Brazão trabalhou bem quando foi acionado. O Santos passou a esperar o Coxa para atacar, até conseguir um pênalti sofrido por Guilherme e convertido por Furch. No final, Pedrinho marcou o dele de cabeça após assistência de Otero na cobrança de falta.

DESTAQUES

1×0. Logo aos 3 minutos de jogo, Otero cobrou falta de longe, direto para o gol, finalizando na trave. A bola sobrou na área para Giuliano, que apareceu livre para marcar com um toque.

2×0. A torcida ainda comemorava o primeiro gol quando saiu o segundo. Guilherme recebeu de Julio Furch aos 7 minutos, cortou para o meio e finalizou. A bola desviou na defesa e o zagueiro Maurício Antônio tentou o corte, mas tocou direto para a própria meta.

Em cima do goleiro. O Coritiba teve a primeira chance aos 30 minutos. Robson recebeu passe longo e avançou até a área, finalizando em boas condições. Gabriel Brazão cresceu e bloqueou o chute.

Grande defesa. Aos 3 minutos do segundo tempo, Lucas Ronier encontrou bom passe lançado para Robson. O atacante finalizou melhor do que na primeira etapa, mas Gabriel Brazão novamente apareceu para defender.

Impedido. Serginho marcou de cabeça aos 7 minutos, mas a jogada foi bem anulada já em campo por posição irregular.

Que cobrança! Aos 11 minutos, Otero cobrou falta pelo lado esquerdo direto para o gol. A bola pingou com muito perigo em frente a Morisco, que deu bom salto para espalmar.

VAR chama, e pênalti é marcado. Guilherme foi tocado por Pedro Morisco enquanto corria para dominar a bola na área. O árbitro mandou seguir, mas confirmou penalidade após revisão.

3×0. Aos 27 minutos, Guilherme entregou a bola para Julio Furch bater o pênalti. O argentino cobrou com pouco deslocamento para o lado esquerdo do goleiro, que só viu a bola entrar.

4×0. Aos 36, Otero cobrou falta da esquerda, perto da linha de fundo, buscando a segunda trave. A bola passou por Morisco e chegou em Pedrinho, que cabeceou direto para o gol.

Ficha Técnica

Santos 4 x 0 Coritiba

SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar (Souza); João Schmidt e Diego Pituca (Sandry); Otero, Giuliano (Serginho) e Guilherme (Pedrinho); Julio Furch (Willian Bigode). Técnico: Fabio Carille.

CORITIBA

Pedro Morisco; Natanael (Jhonny), Maurício Antônio, Marcelo Benevenuto (Éberth), Bruno Melo e Rodrigo Gelado; Gómez, Morelli (Vini Paulista) e Matheus Frizzo (Figueiredo); Robson (Wesley Pomba) e Lucas Ronier. Técnico: Fabio Matias.

Local: Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Cartões amarelos: Natanael, Pedro Morisco

Gols: Giuliano (3’/1ºT), Guilherme (7’/1ºT), Julio Furch (27’/2ºT), Pedrinho (36’/2ºT)