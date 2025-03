Santos monta estratégia para ter Neymar antes de estreia no Brasileirão

O Santos Futebol Clube está implementando um cronograma detalhado para a recuperação de Neymar, com o objetivo de prepará-lo a tempo para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. O atacante é esperado para estar em campo no dia 30 de março, quando o Peixe enfrentará o Vasco, em sua primeira partida no torneio.

Neymar, que atualmente se recupera de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, tem seguido um rigoroso tratamento desde o início do mês. De acordo com informações do clube, o atleta não participará do amistoso contra o Coritiba programado para este domingo. A última vez que Neymar jogou foi em 2 de março, na partida contra o RB Bragantino, válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

A possibilidade de um retorno antecipado ao time foi facilitada pela desconvocação do jogador para a Seleção Brasileira. Neymar optou por se resguardar, considerando que não estaria apto a ajudar sua equipe nas próximas datas FIFA contra Colômbia e Argentina. Essa decisão foi estratégica, visando evitar a piora de sua condição física.

No Centro de Treinamento Rei Pelé, a rotina de Neymar consiste em sessões diárias de fisioterapia, complementadas por cuidados em casa com sua própria equipe especializada. Embora a lesão não seja considerada grave, há preocupações sobre possíveis complicações que poderiam surgir caso ele fosse submetido a treinos intensos antes da completa recuperação.

Assim, o Santos adotará uma postura cautelosa em relação ao uso do atleta nas próximas semanas. Mesmo diante da possibilidade de participação em outros compromissos amistosos durante esse intervalo, a comissão técnica decidiu preservar Neymar até que ele esteja completamente recuperado. Essa abordagem reflete a necessidade de cuidar da saúde do jogador, especialmente tendo em vista seu histórico recente de lesões.