Santos lança programa ‘ProteSom’ e distribui abafadores para aumentar acessibilidade a eventos

A cidade de Santos, localizada no litoral paulista, implementou uma nova iniciativa visando proporcionar maior acessibilidade aos moradores que sofrem de hipersensibilidade auditiva. A Prefeitura Municipal está promovendo a distribuição gratuita de abafadores de ruído, uma ação que integra o programa intitulado “ProteSom”.

O objetivo principal do “ProteSom” é garantir que indivíduos com hipersensibilidade auditiva possam desfrutar de eventos públicos, como o Réveillon, o aniversário da cidade e o Carnaval, sem desconforto. Este projeto resulta de uma colaboração entre as secretarias de Cultura (Secult) e da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos (Semulher).

Os abafadores estão sendo disponibilizados em sete locais distintos da cidade, abrangendo áreas como os morros, a Zona Noroeste e a Área Continental. Segundo informações da administração municipal, os dispositivos atendem às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando sua eficácia e segurança para os usuários.

Além disso, a prefeitura destaca que os abafadores criam um ambiente mais acolhedor para aqueles que apresentam hipersensibilidade auditiva, condição frequentemente associada ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A distribuição inicial dos abafadores é destinada exclusivamente a pessoas que possuam a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Deficiência ou a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Para aqueles que ainda não têm essa documentação, é possível solicitá-la no setor de Protocolo da prefeitura. O processo requer agendamento prévio no Poupatempo de Santos, localizado na Rua João Pessoa, no Centro.

Os interessados devem apresentar uma série de documentos durante o agendamento: uma foto 3×4 recente, RG e CPF originais e cópias do interessado e do responsável (quando aplicável), um comprovante de residência atualizado (dos últimos 90 dias) e uma cópia do laudo médico que inclua o CID e o CRM legível. O prazo estimado para emissão da carteira é de até 35 dias.

Para a retirada dos abafadores, é necessário apresentar a carteira mencionada anteriormente, além de um documento de identificação e um comprovante de residência em um dos pontos designados. Os endereços e horários para retirada são:

Semulher – Casa da Cidadania

Rua XV de Novembro, 119, Centro Histórico

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Casa da Mulher

Avenida Rangel Pestana, 150, Vila Mathias

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Condefi – Estação da Cidadania

Avenida Ana Costa, 340, Campo Grande

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Shopping Parque Balneário

Avenida Ana Costa, 549 (piso superior, próximo aos terminais bancários – Gonzaga)

De 18 a 31 de dezembro, durante o horário de funcionamento do shopping

Conselho Tutelar da Zona Noroeste

Avenida Nossa Senhora de Fátima, 456, Santa Maria

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Prefeitura Regional dos Morros

Avenida Santista, 740, Nova Cintra

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Prefeitura Regional da Área Continental

Praça Encarnación Alves Corpaz s/nº, Caruara

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

Esta ação reflete o compromisso da Prefeitura em promover inclusão e acessibilidade em eventos culturais e sociais na cidade.