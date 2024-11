Santos lança plano preventivo da Defesa Civil para proteger áreas de risco

Em uma ação focada na proteção dos moradores de áreas vulneráveis a deslizamentos, a cidade de Santos inicia os preparativos para a próxima fase do Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC), que começa em 1º de dezembro. A meta é inspecionar 3.849 residências, com uma equipe ampliada que realizará campanhas educativas nas semanas subsequentes.

O PPDC, vigente até 30 de abril, prolonga-se um mês além do plano estadual e tem como objetivo verificar a segurança em 17 morros da cidade. Este ano, traz como novidade a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), com o mapeamento de novas áreas consideradas de alto risco.

Atualmente, 13.034 residências estão em zonas de alerta, classificadas em três categorias: 135 como R4 (risco muito alto), 4.676 como R3 (alto) e 8.223 em estado de monitoramento (SM). Essa última categoria foi revisada em colaboração com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), unificando os riscos anteriormente divididos entre baixo e médio.

Em casos de iminente deslizamento, algumas habitações, como as no Morro da Nova Cintra, são interditadas para garantir a segurança dos moradores. O PPDC 2024-25 contará com o apoio de 130 servidores municipais de diversas secretarias, além dos 40 funcionários permanentes da Defesa Civil já treinados para o plano.

As ações incluem interação contínua com residentes das áreas de risco e escolas municipais durante todo o ano. No período chuvoso, a equipe monitora atentamente as condições meteorológicas e atua proativamente nas inspeções em campo para evitar desastres.

Apesar do início formal em dezembro, atividades preparatórias como panfletagem e instruções já estão em andamento. “Anualmente, visitamos cerca de 4 mil residências antes do início das chuvas intensas. O aumento no número de ocorrências no ano passado devido às chuvas acima da média demonstrou a vigilância constante da população”, afirmou Victor Valle, geólogo da Defesa Civil.

Desde 2021, a Prefeitura investiu aproximadamente R$ 100 milhões no Programa Santos Mais Bonita, visando obras estruturais em cinco morros que beneficiam mais de 30 mil pessoas. Tais intervenções visam mitigar desastres naturais e preparar a comunidade para os eventos severos típicos do verão.

Mesmo diante das fortes chuvas em janeiro de 2024, que ultrapassaram em 75% a média histórica dos últimos 30 anos, Santos concluiu o PPDC 2023-2024 sem vítimas fatais registradas. Entre dezembro e abril foram reportadas 470 ocorrências, incluindo deslizamentos e quedas de árvores, levando à realocação definitiva de 30 famílias.

Desde sua implementação em 1989, o PPDC se fortaleceu significativamente. Em 2017, Santos criou o cargo de agente da Defesa Civil e ampliou seu quadro com novos profissionais por concurso público. Atualmente, o órgão se destaca por contar com um meteorologista exclusivo no estado.

O município também aumentou seus pluviômetros automáticos para 17 unidades desde 2012 e firmou parcerias estratégicas com instituições acadêmicas e nacionais para fortalecer suas capacidades preventivas e educativas.

A colaboração com o IPT permitiu mapear árvores urbanas para prevenir quedas durante ventos fortes, reduzindo essas ocorrências pela metade entre 2023 e 2024.

Moradores devem contatar a Defesa Civil ao identificar sinais de perigo, como rachaduras ou árvores inclinadas. O serviço está disponível continuamente pelos números 199 ou (13) 3208-1000. Para receber alertas sobre riscos, basta enviar uma mensagem SMS com o CEP para o número 40199.

Essas iniciativas se alinham ao item 16 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.