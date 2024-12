Santos inicia revitalização da maior favela sobre palafitas do Brasil

No litoral paulista, a cidade de Santos está prestes a dar um passo significativo em direção à ocupação sustentável nas áreas de mangue. A partir do dia 13 de outubro, foram iniciadas as obras do projeto-piloto Parque Palafitas, que prevê a construção de 60 unidades habitacionais no Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste. O investimento total para a realização deste projeto é estimado em mais de R$ 26 milhões.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Santos. O estado alocou R$ 12,3 milhões para a infraestrutura do projeto, com uma contrapartida de R$ 1,02 milhão da administração municipal. Para as moradias, o investimento será de R$ 12,07 milhões por parte do governo estadual, enquanto a prefeitura contribuirá com R$ 604.408.

Divididos em fases, os trabalhos iniciais estão focados na fundação das estruturas que apoiarão as casas, tarefa sob responsabilidade das empresas TMK Engenharia e Tecverde Engenharia. A previsão é que a conclusão das obras ocorra em até 18 meses, com término estimado para junho de 2026.

Parque Palafitas

O Parque Palafitas se destaca não apenas pela quantidade de habitações que serão erguidas, mas também por sua proposta inovadora. O projeto visa estabelecer uma nova forma de ocupação nas áreas de mangue, priorizando tanto o bem-estar dos moradores quanto a recuperação ambiental da região. A área onde será desenvolvido o projeto foi cedida à Prefeitura de Santos pela Superintendência do Patrimônio da União (SPU) em janeiro deste ano.

Ao todo, o Parque contará com seis conjuntos habitacionais: quatro edifícios residenciais com 44 apartamentos e duas construções térreas com oito casas cada. Além das unidades habitacionais, o projeto incluirá dois prédios comerciais e um espaço destinado à associação de moradores.

As moradias serão construídas utilizando painéis de madeira laminada, buscando integrar-se ao ambiente local e minimizar impactos. Habitações vulneráveis próximas à água serão removidas para permitir a regeneração do mangue e criar áreas destinadas ao lazer.

De acordo com informações da Prefeitura de Santos, o novo complexo contará ainda com iluminação pública eficiente e saneamento básico. Os empreendimentos comerciais e institucionais estarão equipados com energia solar, além de áreas destinadas ao comércio e espaços públicos voltados para a revitalização da área.

Atualmente, os serviços da TMK Engenharia estão concentrados na execução da fundação das casas, que envolve a instalação de estacas pré-fabricadas de concreto e a construção dos blocos e vigas necessários para sustentar as lajes das moradias. A laje que servirá como base será composta por vigas em concreto armado moldadas no local e lajes pré-moldadas, abrangendo uma área total de quatro mil metros quadrados.

As edificações residenciais projetadas incluem dois prédios com 16 apartamentos cada e um terceiro prédio com 12 unidades. As casas terão área construída de 48,06 m² e serão compostas por sala integrada à cozinha, dois quartos e varanda nos fundos. Um píer flutuante também será instalado para facilitar o acesso das embarcações à região.

Com essas iniciativas, o Parque Palafitas representa um avanço importante na busca por soluções habitacionais que respeitem o meio ambiente e promovam qualidade de vida para seus futuros moradores.