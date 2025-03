Santos implementa nova barreiras flutuantes para combater lixo no mar

A cidade de Santos, localizada no litoral paulista, deu mais um passo significativo na luta contra a poluição marinha com a instalação de uma nova barreira flutuante. Este equipamento, que visa impedir que resíduos sejam descartados irregularmente e atinjam o oceano, foi colocado nas proximidades do cruzamento entre a Avenida Almirante Cochrane e a Avenida Epitácio Pessoa, no bairro Aparecida, especificamente no Canal 5.

Com essa nova adição, o total de barreiras flutuantes na cidade chega a dez. As demais estão distribuídas em pontos estratégicos ao longo dos canais de Santos:

Canal 1: Avenidas Senador Pinheiro Machado, Barão de Penedo, Francisco Manoel e Orquidário;

Canal 2: Avenida Bernardino de Campos;

Canal 4: Avenidas Siqueira Campos, São Jorge, Jovino de Mello e Parque dos Mangues.

Essas barreiras são compostas por galões plásticos de 20 litros organizados em uma rede de cinco metros de extensão. O sistema tem como principal objetivo coletar os resíduos que se acumulam na barreira, os quais são posteriormente enviados para reciclagem. Além disso, esses equipamentos são fabricados a partir de materiais recicláveis e desempenham um papel importante na coleta de dados sobre o descarte irregular de lixo na região, permitindo a análise da quantidade e da origem dos resíduos.

A administração municipal destacou que essas informações são essenciais para a formulação de políticas públicas voltadas à preservação da saúde dos oceanos, além de promover ações educativas e campanhas de conscientização ambiental.

O planejamento para o futuro inclui a instalação de novas barreiras nos canais 3 e 6, situados na Avenida Washington Luiz e na Avenida Coronel Joaquim Montenegro, respectivamente.

Em um esforço paralelo para promover a preservação ambiental, o grupo “Trupe do Mar” utiliza música e teatro como ferramentas para sensibilizar a população sobre a importância da conservação dos recursos naturais.