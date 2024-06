Santos ganha parque, píer e plataforma com seu ‘Puerto Madero’

Santos, no litoral paulista, vai inaugurar no próximo dia 5 uma área de lazer da cidade, com a entrega da primeira fase obras do parque Valongo.

Localizado no centro histórico, em área cedida pela União ao município em maio do ano passado, o parque revitalizado lembra alguns aspectos do Puerto Madero – zona portuária renovada na década de 1990 em Buenos Aires após décadas de degradação.

A primeira fase inclui plataforma funcional flutuante (para embarque e desembarque de embarcações) e um píer para receber turistas.

O espaço também ganha quadra de beach tennis (com alambrado), playground, iluminação interna e externa (com postes decorativos) e porcelanato nos banheiros, além de calçamento.

Estão igualmente prontas a estrutura de vidro da fachada frontal do antigo armazém 4, além da concretagem da laje do local. Climatizado, o espaço receberá o primeiro evento do parque Valongo: a 25ª edição da Festa Inverno, de 12 de julho até 4 de agosto – iniciativa beneficente com gastronomia e entretenimento explorados por entidades assistenciais.

O parque Valongo fica na área dos antigos armazéns 4, 5 e 6 do porto de Santos – cada um com cerca de 2.500 metros quadrados. As demais etapas do complexo, ainda em definição sobre quantas serão, devem ocorrer até 2026, assim como intervenções adicionais no entorno.

Incluirão, entre outros atrativos e funcionalidades, um novo terminal de passageiros, uma roda-gigante permanente e uma passarela, além da revitalização dos armazéns vizinhos 1, 2 e 3. Os recursos também virão da iniciativa privada – como um grupo que faz uso da ferrovia interna do porto de Santos.

“É todo um trabalho todo feito por meio de parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Ou seja: com custo zero para a cidade”, resume o prefeito Rogério Santos (Republicanos). “Vai trazer desenvolvimento turístico e econômico e se tornar um dos nossos cartões postais”.

Segundo o prefeito, a data de inauguração foi escolhida para garantir a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é do mesmo partido. Rogério Santos é pré-candidato à reeleição pela sigla, a mesma do governador Tarcísio de Freitas.

As obras no parque vão ser todas bancadas por empresas privadas que atuam na região, como forma de compensação por potenciais impactos ambientais e urbanos causados ao município por causa da operação do porto.

A chinesa Cofco Internacional pagou R$ 15 milhões, enquanto a Ecoporto Santos bancou outros R$ 5 milhões. Esses valores foram suficientes para bancar todos os R$ 20 milhões da primeira etapa da revitalização.

No total, os acordos assinados no ano passado vão garantir R$ 43,7 milhões para as obras no local.

Moradores dizem aprovar a criação do parque. “De fato, a gente não pode negar de que o parque Valongo vai dar outra vida ao centro. Estou ansioso para quando tudo for entregue”, comenta o estudante Rogério Mercante Bastos, 24. “É um benefício para a população e para os turistas”, acrescenta Rosana Sani Royo.

Há, contudo, quem cobre a prefeitura por revitalização em outros pontos da cidade, principalmente em regiões do centro da cidade, como a praça dos Andradas. O prefeito rebate às críticas e afirma que sua gestão faz a manutenção desses espaços.

Quando o parque for concluído, haverá concessão para gerir restaurantes e espaços de entretenimento no local.

Sobre a comparação com Puerto Madero, o prefeito diz que os dois locais são diferentes. “Lá é um bairro totalmente novo e com prédios modernos. Aqui nós estamos preservando construções históricas. A equivalência é que se trata de área portuária e, ambas, com armazéns antigos que, entre outras coisas, vão se tornar restaurantes à beira da linha d’água”.

Ele fará entrega da primeira fase do parque Valongo no limite permitido dos três meses antes das eleições para participar de eventos do tipo. O primeiro turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o segundo será em 27 de outubro.