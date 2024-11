Santos FC mira Luís Castro como novo técnico

O Santos Futebol Clube busca consolidar sua estrutura técnica ao estabelecer um novo treinador, com a expectativa de finalizar o planejamento para a próxima temporada já na próxima semana. O nome prioritário na lista do clube é o do português Luís Castro.

Atualmente sem clube após sua saída do Al-Nassr em setembro, Castro encontra-se em Lisboa, avaliando cuidadosamente suas opções profissionais. Recentemente, ele viajou a Dubai para discutir uma possível volta à Arábia Saudita e também se reuniu com dirigentes de seu ex-clube para resolver questões contratuais pendentes, garantindo assim sua disponibilidade para novas propostas.

O clube paulista demonstra confiança em um desfecho positivo nas negociações e aguarda uma resposta oficial do agente de Castro ainda esta semana. Apesar disso, a equipe que representa o treinador adota uma postura cautelosa, evitando comentar sobre o andamento das conversas e sugerindo que qualquer decisão definitiva pode ocorrer somente até meados de dezembro.

A diretoria santista, apesar do otimismo, encara a atitude reservada do staff do treinador como parte da estratégia de negociação. Desde o início das tratativas, foi frisado que não havia urgência em definir o futuro profissional de Castro.

Enquanto aguarda pela decisão do técnico português, o Santos optou por suspender outras negociações de contratação de jogadores até que o novo comandante seja oficialmente anunciado. O clube acredita que essa abordagem garante uma coerência no planejamento estratégico para a próxima temporada.

Ademais, as tratativas entre Santos e Luís Castro ganharam destaque público após declarações do presidente Marcelo Teixeira, mencionando diálogos com António Teixeira, empresário do treinador. Esta exposição não foi bem recebida pelo estafe de Castro, que pretendia manter as discussões longe dos holofotes da mídia.

Com isso, o Santos continua empenhado em definir seu comando técnico, mantendo todas as expectativas voltadas para a chegada de Luís Castro como seu próximo treinador.