Santos em clima natalino

No último domingo (10), a cidade de Santos foi tomada pelo espírito natalino com a realização da 12ª Parada de Natal do Shopping Parque Balneário. Este evento, aguardado com entusiasmo principalmente pelas crianças, marcou o início das festividades natalinas na região. O clima desfavorável do final de semana anterior deu lugar a uma atmosfera vibrante, repleta de cores, música e decoração alusiva ao nascimento de Jesus Cristo.

A Prefeitura de Santos desempenhou um papel crucial na organização do desfile, contando com o apoio da CET-Santos e das secretarias municipais de Cultura, Segurança e Saúde. A parada atraiu uma multidão e teve início às 20h, partindo dos canais 1 e 2 (Pompeia) na Avenida Presidente Wilson, seguindo em direção ao Balneário, situado na Avenida Ana Costa.

Entre os participantes, Daniela Libório SantAnna destacou sua satisfação em encarnar a Mamãe Noel: “As crianças querem se aproximar, pedem beijo. É gratificante”, afirmou. Aproximadamente 500 pessoas, incluindo atores, bailarinos e atletas, participaram do evento distribuídos em 25 alas temáticas. Além das tradicionais figuras natalinas, o desfile celebrou o jardim da Orla de Santos, conhecido mundialmente como o maior jardim de praia.

Vanessa Lumazini acompanhava sua filha Alice, de cinco anos, que expressou seu amor pela troca de presentes natalinos. “Eu gosto mesmo é de receber presente”, disse a menina animada.

O evento começou com Olavo, integrante do projeto Empresto Minhas Pernas, conduzindo o público à abertura da festa. Em seguida, mais de 150 ciclistas da ala Bikes de Natal iluminaram as ruas com suas vestimentas vermelhas e luzes de LED. Outro destaque foi a ala Fundo do Mar, que transformou a avenida em um cenário submarino com seus figurinos criativos.

A presença dos pets também foi mantida desde a primeira edição da parada. Cerca de 80 golden retrievers desfilaram acompanhados por seus tutores, encantando o público com seus trajes festivos. A ala das delícias natalinas despertou os sentidos dos espectadores com patinadores vestidos como mestres-cucas exibindo pratos típicos da época.

O ápice da noite ocorreu por volta das 21h com a chegada do Papai Noel ao shopping em um carro antigo, seguido por renas dançarinas e ajudantes noelinas. A entrada triunfal foi embalada por músicas festivas que marcaram oficialmente o começo da temporada natalina no centro comercial.

Além da Prefeitura de Santos, diversas entidades colaboraram para o sucesso do evento: Grupo MS (segurança e serviços), Espaço Diversão, Polícia Militar, entre outros grupos locais que contribuíram para tornar a parada uma experiência memorável para todos os presentes.

Este evento está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 17 das Nações Unidas: Parcerias e Meios de Implementação, reforçando o compromisso comunitário em prol do desenvolvimento sustentável.