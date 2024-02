Santos e São Vicente recebem apresentações e oficinas gratuitas do Projeto “Acrobatas Saltitantes”

Durante o mês de fevereiro de 2024, o projeto “Acrobatas Saltitantes” (@acrobatas_saltitantes) promove uma temporada especial gratuita no Litoral de São Paulo, com apresentações de circo e oficinas de musicalização e circo para as crianças das cidades de Santos e São Vicente.

No dia 24 de fevereiro (sábado), com entrada gratuita, das 13h30 às 15h30 acontece uma Oficina de musicalização infantil, e às 17h a apresentação do espetáculo circense, no Parque Cultural Vila de São Vicente, na cidade de São Vicente.

E no domingo, dia 25 de fevereiro, na TESCOM – Escola de Teatro, em Santos, será realizada a Oficina de circo, das 10h às 12h, e apresentação às 15h, com entrada gratuita.

“Acrobatas Saltitantes” é um espetáculo infantil alegre e muito divertido, que conduz as crianças ao mundo imaginário e virtuoso do circo, inspirando-as a fugir daquilo que aprisiona, daquilo que não nos faz felizes e que nos impede de sonhar. Na montagem, a palhaça Katita (interpretada por Karen Nashiro) e sua amiga, a pulga Juarez, fogem de um trabalho onde ambas eram exploradas e percebem o potencial que possuem juntas, decidindo criar um espetáculo de circo para sobreviver.

Com apresentações e oficinas gratuitas, o projeto passará por sete cidades de São Paulo: Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Um trajeto que parte da grande São Paulo e se desloca para cidades litorâneas. Caminhos da cidade para o mar, fazendo um paralelo com a situação das personagens Katita e Juarez no espetáculo, que fogem de um local onde sentiam-se aprisionadas para terem uma vida diferente, onde fazem o que acreditam e se sentem felizes.

O tema central do projeto é a exploração do trabalho, evidenciando que Katita e Juarez se sentiam exploradas em seus respectivos empregos. Ao se encontrarem, ambas se empoderam e decidem fugir juntas para serem protagonistas de suas vidas e de suas decisões.

O espetáculo resgata o tradicional circo de pulgas e traz a linguagem da palhaçaria, técnicas acrobáticas circenses como parada de mãos e equilíbrio, ilusionismo e pirofagia.

Seu cenário, os adereços e o figurino são inspirados na cultura popular nordestina, e toda a trilha sonora, criada especialmente para este espetáculo, é executada ao vivo, ao som da sanfona, pelo músico Wiltinho Sanfoneiro, proporcionando um momento de aproximação com sonoridades que remetem a essa cultura.

Além das apresentações, serão realizadas 04 oficinas de circo e 03 de musicalização para crianças, uma em cada município abarcado pelo projeto, e um mini-documentário sobre a realização das atividades, que será disponibilizado online após a circulação do espetáculo. As atividades são gratuitas e o mini-documentário ficará disponível em plataforma virtual de livre acesso ao público.

As ações fazem parte do projeto “Katita e Juarez, do concreto ao mar”, contemplado pelo edital ProAC 11/2023 – #ProAC2023.

Sobre as Oficinas “Construindo Pontes e Pirâmides” e “Brincando com os sons”

A oficina “Construindo Pontes e Pirâmides”, ministrada por Karen Nashiro, abordará técnicas de portagens coletivas e contrapesos de forma divertida. Serão realizados jogos de atenção e ritmo, exercícios de confiança e composições cênicas, prezando pelo cuidado com todos que estão participando da atividade. Destinada para crianças de 06 a 14 anos, com 2 horas de duração.

Já a oficina “Brincando com os sons”, voltada para a musicalização infantil, será ministrada pelo músico e compositor da trilha sonora do espetáculo Wiltinho Sanfoneiro. Uma oficina rotativa, onde as crianças conhecerão diferentes instrumentos musicais através da experimentação guiada. Por meio de jogos e brincadeiras, serão trabalhados aspectos do desenvolvimento cognitivo relacionados à percepção sonora, ritmo e coordenação motora, a fim de que consigam compreender e classificar diferentes propriedades do som. Destinada para crianças de até 07 anos, com 2 horas de duração.

Serviço: Temporada “Acrobatas Saltitantes” no Litoral

Sinopse: Katita e sua amiga, a pulga Juarez, fogem de um trabalho onde eram exploradas. Juntas percebem o potencial que ambas têm e decidem criar um espetáculo de circo para sobreviver. Duração: 45 minutos. Grátis –

Classificação Livre

Quando: 24 de fevereiro de 2024 (sábado)

Horário:Oficina de musicalização infantil das 13h30 às 15h30 e apresentação às 17h

Onde: Parque Cultural Vila de São Vicente (no Teatro) – Endereço: 161, Praça João Pessoa, 103 – Centro, São Vicente – SP, 11310-250

Quando: 25 de fevereiro de 2024 (domingo)

Horário: Oficina de circo das 10h às 12h e apresentação às 15h

Onde: TESCOM – Escola de Teatro – Endereço: Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 195 – Macuco, Santos – SP, 11015-203