Santos demite Fábio Carille

Após a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos Futebol Clube decidiu pela demissão do técnico Fábio Carille. Embora a renovação automática de seu contrato até o final de 2025 estivesse garantida, as negociações para rescisão contratual encontram-se em fase final, restando apenas a definição dos valores e da forma de pagamento da multa rescisória.

A relação entre Carille e o clube se deteriorou ao longo da temporada, refletindo-se em manifestações de descontentamento por parte dos torcedores. Durante a cerimônia de entrega das medalhas, após a derrota por 2 a 0 para o CRB, o treinador foi alvo de vaias e ofensas, especialmente após substituições feitas no segundo tempo.

Carille reconheceu a insatisfação da torcida e comparou a situação vivida no Santos com pressões enfrentadas em outros clubes, como o Corinthians. No entanto, suas declarações foram mal recebidas internamente, contribuindo para a decisão de sua saída.

Com o iminente desligamento, sua participação na última partida da temporada contra o Sport na Ilha do Retiro permanece incerta. A equipe santista segue cautelosa ao lidar com a transição técnica e já planeja estratégias para os desafios que virão em 2025.

Em paralelo, o Santos foi anunciado para um torneio de pré-temporada nos Estados Unidos, enquanto avalia com cuidado os próximos passos no mercado de jogadores e uma eventual contratação de Neymar. O clube visa um futuro promissor após um ano marcado por dificuldades históricas.