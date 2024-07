Santos cede empate ao Vila Nova, mas mantém liderança na Série B

Vila Nova e Santos empataram por 1 a 1 nesta quinta (18) pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Julio Furch fez o gol santista, e Jemmes empatou. Os dois gols aconteceram só no segundo tempo.

O duelo foi uma disputa direta pela liderança do campeonato. O empate favoreceu o Peixe, que chega a 29 pontos e mantém o primeiro lugar. O Vila ficou com o segundo com um ponto a menos.

O próximo compromisso do Santos é na Vila Belmiro, contra o Coritiba, na segunda (22). O Vila Nova visitará a Ponte Preta na terça (23).

O JOGO

Primeiro tempo de poucas emoções. O alvinegro praiano até teve mais posse de bola, mas tomou decisões erradas e não levou perigo ao gol adversário. O grande lance foi a favor do Vila Nova após tentativa com bola área. Um dos destaques da partida, Brazão fez grande defesa para evitar um gol contra de João Schmidt.

VAR demorado e excesso de faltas. O ritmo do jogo não fluiu bem e teve duas paradas longas para atendimento médico. Em uma delas, João Schmidt abriu um corte no rosto e derramou bastante sangue.

Santos abre o placar, mas cede o empate. O Peixe voltou mais incisivo para a etapa final e conseguiu abrir o placar com Julio Furch. O argentino não marcava há quase três meses e aproveitou bom posicionamento para fazer de cabeça. Alguns minutos depois, também em bola cruzada, o time goiano empatou. Foi o primeiro gol sofrido pelo Santos nos últimos cinco jogos.

LANCES DE DESTAQUE

Não deu nada. Após cabeceio de Julio Furch aos 22 minutos, a bola bateu em Quintero e o VAR entrou em ação para avaliar possível toque no braço. A imagem não é conclusiva e o árbitro decide seguir o jogo sem penalidade.

Brazão salva! O Vila Nova quase abriu o placar aos 41 minutos. Elias cruzou para a área e João Schmidt apareceu para interceptar, mas acabou cabeceando contra a própria meta. O goleiro santista teve que saltar para evitar o gol contra.

0x1. Aos 9 minutos do segundo tempo, Guilherme fez jogada pela esquerda e cruzou para o meio da área. Serginho tocou em direção ao gol e Julio Furch desviou na frente de Dênis para o fundo da rede.

1×1. Tudo igual aos 19 minutos. Luciano Naninho cobrou escanteio aberto pela direita. Jemmes subiu mais que Guilherme na disputa e cabeceou direto para o gol, sem reação de Brazão.

Expulso. O Vila ficou com um a menos aos 31 minutos. Henrique Almeida tomou o segundo amarelo após acertar chute em Brazão.

Ficha Técnica

Vila Nova 1 x 1 Santos

VILA NOVA

Dênis Júnior; Elias, Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf (Luciano Naninho), Cristiano e Arilson; Juan Christian (João Vitor), Alesson (Marcondes) e Henrique Almeida. Técnico: Luizinho Lopes

SANTOS

Gabriel Brazão; JP Chermont (Souza), Gil, Jair e Escobar (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Serginho (Miguelito); Otero (Pedrinho), Guilherme e Julio Furch (Willian Bigode). Técnico: Fabio Carille

Estádio: Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia

Juiz: Rodrigo José Pereira de Lima

Cartões amarelos: Henrique Almeida (2);

Cartão vermelho: Henrique Almdeia (dois amarelos)

Gol: Julio Furch (9’/2ºT) (Santos); Jemmes (19’/2ºT) (Vila Nova)