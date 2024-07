Santos bate Ituano, assume a ponta da Série B e pega vice-líder na quinta

O Santos venceu o Ituano por 2 a 0 nesta segunda-feira (15), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Diego Pituca e Guilherme fizeram os gols do Alvinegro.

Com a vitória, o Santos chega a 28 pontos, assume a liderança da Série B e terá a chance de ampliar a vantagem na próxima rodada, na quinta-feira (18), contra o 2º colocado Vila Nova, que está apenas 1 ponto atrás do Peixe.

O Ituano segue com 11 pontos, amargando a penúltima colocação, só à frente do Guarani, último colocado com 7 pontos. No dia 20, o Galo de Itu enfrenta o CRB fora de casa.

O JOGO

O Ituano começou a partida cometendo muitas falhas defensivas. Aos 10 minutos do 1º tempo, após desperdiçar ao menos outras duas chances, o Santos abriu o placar com Diego Pituca. Cinco minutos depois, Kauan Richard fez pênalti em Otero, e o Santos ampliou a vantagem com Guilherme, que teve o pênalti defendido pelo goleiro Saulo, mas anotou no rebote. O Santos controlou o restante do 1º tempo trocando passes na defesa e não foi ameaçado pelo Ituano.

No 2º tempo, os técnicos fizeram alterações: pelo lado do Santos, Carille substituiu jogadores visando poupá-los para as próximas rodadas, enquanto Alberto Valentim mexia principalmente no sistema defensivo do Ituano. E foi o Peixe quem continuou mandando no jogo, terminando a partida com nove chutes no alvo, contra apenas duas finalizações do time de Itu.

GOLS E DESTAQUES

1 x 0: O Santos abriu o placar com um gol de Diego Pituca. Escobar aproveitou vacilo de Lucas Dias, roubou a bola na esquerda e tocou para o meio. De primeira, Diego Pituca bateu no contrapé do goleiro Saulo.

2 x 0: Otero sofreu pênalti ao ser derrubado em carrinho de Kauan Richard no meio da área. Na cobrança do pênalti, Guilherme chapou rasteiro, Saulo espalmou, mas não teve jeito: no rebote, o próprio Guilherme escorou para o fundo da rede.

Chutaço! Em cobrança de falta a um passo da meia-lua, Otero chutou colocado, por fora da barreira, e a bola explode na trave direita.

Que situação… Por conta de uma confusão entre um membro da comissão técnica do Ituano e o quarto árbitro, a placa de substituição foi levantada com o número 5, do zagueiro Walber, porém o assistente foi avisado a tempo de que o substituído seria o lateral Rodrigo, não o zagueiro.

Aderlan machucado. Carille já preparava a entrada de JP Chermont no lugar de Aderlan, mas a substituição teve que ser antecipada porque o lateral do Peixe acabou se machucando em uma disputa de bola. Na sequência, Aderlan mal conseguiu sair da maca, e chegou a chorar reclamando de dores no joelho.

Ficha técnica

Santos 2 x 0 Ituano

SANTOS

Gabriel Brazão; Aderlan (JP Chermont), Gil, Jair, Escobar; João Schmidt, Diego Pituca (Tomás Rincón), Serginho (Miguelito); Otero, Guilherme (Pedrinho), Julio Furch (Willian Bigode). T.: Fabio Carille.

ITUANO

Saulo; Rodrigo (Bruno Alves), Lucas Dias, Walber, Claudinho, Vinícius Poz (Bruno Xavier); Kauan Richard, Miquéias, Gabriel Falcão (Aluísio); Zé Eduardo (Neto Berola), Vinícius Paiva (Leozinho). T.: Alberto Valentim.

Estádio: Vila Belmiro

Juiz: Lucas Torezin

Cartões amarelos: Rodrigo, Lucas Dias e Walber (Ituano)

Gols: Diego Pituca, aos 10min, e Guilherme, aos 17min do 1º tempo