Santos anuncia empréstimo de Lucas Lima ao Sport até o fim do ano

Lucas Lima será jogador do Sport nesta temporada.

O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (1º) que Lucas Lima foi emprestado ao Sport. Minutos depois, o clube pernambucano oficializou o reforço.

O meia foi cedido ao Sport até o final deste ano. Assim como o Santos, o clube pernambucano também disputará a próxima edição da Série B.

O Sport pagará quase 60% do salário do jogador. Os clubes negociaram no início do mês, mas as tratativas só avançaram nesta quarta-feira (31) após o Peixe melhorar a divisão salarial.

O veterano estava fora dos planos de Fábio Carille. Lucas Lima estava treinando separado do grupo principal, em outro horário, gramado e academia.

Lucas Lima já teve passagem pelo Sport. O meia vestiu a camisa do Leão na temporada de 2013 e se destacou, com nove gols em 55 jogos. Foi justamente após o período no clube pernambucano que o Santos contratou o atleta em 2014, dando início à sua primeira passagem pelo Santos.

O contrato do meia com o Santos não acaba após o empréstimo. Lucas Lima tem vínculo assinado até abril de 2025.