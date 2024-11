Santos acerta dívida milionária com Carille

O Santos Futebol Clube, após longas negociações, chegou a um entendimento para saldar uma dívida de R$ 4,1 milhões com o ex-treinador Fábio Carille. Apesar de o acordo ainda não ter sido formalmente homologado, os trâmites legais já estão sob a responsabilidade do departamento jurídico do clube. O pagamento será efetuado em seis prestações mensais, abrangendo R$ 2,6 milhões referentes à rescisão contratual antecipada e R$ 1,5 milhão pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. Carille foi desligado um dia após a conquista.

A relação cordial entre a diretoria santista e o agente Paulo Pitombeira não foi suficiente para reduzir o valor da multa rescisória. Pitombeira também gerencia a carreira do volante João Schmidt, atleta vinculado ao Santos, e mantém diálogo construtivo com o presidente Marcelo Teixeira.

A saída de Carille é vista como um episódio complexo. Embora o técnico tenha atingido as metas estabelecidas no início do ano, como o vice-campeonato no Paulistão e o acesso à Série A em 2025, a atmosfera no clube tornou-se insustentável após manifestações negativas da torcida durante a cerimônia de premiação na Vila Viva Sorte.

Apesar de bons resultados em campo, com um aproveitamento superior a 60%, a decisão de encerrar o vínculo partiu da diretoria santista. Com foco no futuro, o Santos direciona seus esforços para a próxima temporada e busca um novo comandante técnico. O português Luís Castro desponta como principal candidato à sucessão de Carille.

Enquanto as tratativas continuam, o clube segue avançando em outras frentes administrativas, incluindo negociações com a WTorre e discussões sobre reforços para fortalecer a equipe em 2025. O planejamento estratégico já está em curso, preparando o terreno para novos desafios no futebol nacional.