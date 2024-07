Santos abre negociação e busca acordo por atacante de Gâmbia

O Santos negocia a contratação do atacante Yusupha Njie, que está atualmente no Al Markhiya SC, do Qatar.

Nije tem contrato com o Al Markhiya SC até junho do ano que vem. Um empréstimo é bem avaliado pelo alvinegro, que mantém cautela nas negociações.

O jogador de 30 anos coleciona passagem pela seleção nacional de seu país, tendo atuado sete partidas. A diretoria do Santos buscou informações sobre o perfil do atleta antes de abrir conversas. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pelo UOL.

Yusupha Njie jogou por cinco temporadas pelo Boavista, de Portugal. Por lá, foram 109 jogos e 36 gols marcados. O atacante pode atuar tanto nas pontas como centralizado.