Santo Mercado tem aulas gratuitas de ginástica durante o Outubro Rosa

Durante o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Santo Mercado, tradicional Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann -, na zona sul de São Paulo, oferece aulas gratuitas de ginástica, que ocorrem no rooftop, em parceria com o Espaço Mova-se.

Até o próximo dia 31, as aulas vão acontecer de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 9h, para a promoção do bem-estar das pessoas, em especial às mulheres.

Às segundas-feiras, as aulas serão de Ginástica Funcional. Na terça-feira, a atividade reservada é Pilates Solo. Às quartas-feiras, o público poderá acompanhar novamente aula de Ginástica Funcional. Quem deseja aprender mais sobre Yoga terá a aula gratuita às quintas-feiras. E, às sextas, nova sessão de Ginástica Funcional.

O Espaço Mova-se é comandado pelo professor Alexandre Silva, que tem mais de 25 anos de experiência com aulas de dança. As atividades de ginástica integram o projeto Viver Bem, com foco na melhor idade e incentivo à prática diária de exercícios físicos. Para mais informações, contato pelo telefone (11) 98306-5902.

“A atividade física é uma ação de prevenção ao câncer e, no contexto do Outubro Rosa, as aulas gratuitas oferecidas pelo Espaço Mova-se ganham relevância em saúde pública”, diz Thiago Rabecchi, superintendente do Santo Mercado, administrado pela WE9.



No Santo Mercado, o público encontra variedade de operações, com destaque para empórios, hortifruti, peixarias, casas de carne, opções de lanches diversos como pastel, crepe, tapioca e sanduíches, doces, floricultura, bomboniere, lojas de vinho, trufas, padaria, além de bares e restaurantes.

SERVIÇO:

Campanha Outubro Rosa do Espaço Mova-Se

Rua Ministro Roberto Cardoso Alves, 359 – Santo Amaro

Local: Rooftop | Aulas gratuitas

1 a 31/10 | Das 8h às 9h

Segunda – Aula de Ginástica Funcional

Terça – Aula de Pilates Solo

Quarta – Aula de Ginástica Funcional

Quinta – Aula de Yoga

Sexta – Aula de Ginástica Funcional

O Santo Mercado

Inaugurado em 1897 e, desde 1961 no mesmo local, o Mercado Municipal de Santo Amaro – Professora Adozinda Caracciolo de Azevedo Kuhlmann – foi acometido por um incêndio que comprometeu mais de 70% de sua estrutura, em 25 de setembro de 2017. Em dezembro de 2022 – sob a gestão do Consórcio Fênix – foi reinaugurado com tamanho quatro vezes maior que antes e um novo conceito: inspirado nos grandes mercados europeus. Carinhosamente apelidado de Santo Mercado e administrado pela WE9, conta com 11.500 m² de área total, distribuídos em três pisos, com 120 boxes e 37 quiosques.