Santo André vence a Portuguesa Santista e sobe na tabela da A2

Neste domingo (26), o Santo André conquistou uma vitória expressiva ao derrotar a Portuguesa Santista por 2 a 0, em confronto realizado no estádio Ulrico Mursa, em Santos. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A2.

Os gols que selaram a vitória do Ramalhão foram anotados por Nelsinho e Bruno Camilo. Este resultado marca o primeiro triunfo da equipe na competição, enquanto a Briosa enfrenta agora sua segunda derrota consecutiva.

A abertura do placar ocorreu aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Dudu Figueiredo executou uma cobrança de falta. A bola desviou na barreira e se elevou, caindo na área adversária. Jonas, ao tentar dominar para a Portuguesa Santista, acabou facilitando a ação de Nelsinho, que aproveitou a oportunidade para marcar.

No segundo tempo, o Santo André ampliou sua vantagem aos 32 minutos. Após um erro de passe de Alison no setor ofensivo da Briosa, os visitantes iniciaram um contra-ataque rápido. Ariel conduziu a bola desde o meio-campo até a entrada da área adversária, onde fez um passe preciso para Bruno Camilo. O jogador finalizou cruzado, superando o goleiro Tom.

Com este resultado, a Portuguesa Santista caiu para a 13ª posição na tabela, mantendo-se com quatro pontos. Por outro lado, o Santo André ascendeu para o 10º lugar, também somando quatro pontos.

Na próxima rodada, a Portuguesa Santista enfrentará o XV de Piracicaba em casa, no estádio Ulrico Mursa, nesta quarta-feira às 20h. O Santo André terá pela frente o Votuporanguense, também na quarta-feira, mas às 15h, no estádio Bruno José Daniel, localizado no ABC paulista.