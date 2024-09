Santo André terá transporte público gratuito no domingo de eleição

O transporte público municipal de Santo André será gratuito no domingo (6), dia do primeiro turno das eleições municipais. A medida visa proporcionar aos eleitores uma locomoção segura e com mais conforto aos locais de votação.

A gratuidade valerá das 7h às 19h em todas as 48 linhas gerenciadas pela SATrans. Caso haja segundo turno no dia 27 de outubro, a medida será novamente implementada na cidade.

Mensalmente cerca de 1,2 milhão de passageiros utilizam a tarifa zero em Santo André, que na cidade é aplicada atualmente para estudantes, maiores de 60 anos e pessoas com deficiência.