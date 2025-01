Santo André terá show de supergrupo com tributo ao Dream Theater

Em fevereiro, um supergrupo formado por músicos renomados apresenta um tributo ao Dream Theater. O espetáculo traz clássicos como Pull Me Under, Metropolis Pt. 1 e A Change of Seasons. A apresentação em Santo André será no dia 21/02, no Santo Rock Bar. O grupo também passará por São Paulo e Limeira.

A formação conta com Bruno Sutter (voz), Felipe Andreoli (baixo), Marcelo Barbosa (guitarra), Rodrigo Silveira (bateria) e Daniel Jorge (teclados). Os músicos recriam a complexidade e emoção das músicas do Dream Theater com alto nível técnico.

O show oferece uma experiência única, combinando performance técnica e virtuosidade de artistas reconhecidos internacionalmente. A apresentação é voltada para fãs de Dream Theater e de música progressiva.

Com produção da Top Link Music, o evento reforça a conexão entre a música progressiva e o público brasileiro.

Serviço

Dream Theater Tribute

Onde: Santo Rock Bar

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Casa Branca, Santo André – SP, 09115-390

Data: 21/02

Ingresso: Clique aqui.