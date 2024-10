Santo André terá mostra gratuita no Dia Internacional da Animação

Santo André participa, nesta segunda-feira (28), da Mostra de Curtas do Dia Internacional de Animação, que acontece simultaneamente em mais de 200 cidades do Brasil, com entrada franca. Treze filmes, sendo oito produzidos no país e cinco no exterior, serão exibidos no equipamento cultural A Casa/ELCV, a partir das 19h30.

Entre os filmes que serão exibidos em Santo André estão “Maré Braba”, um stop motion de cerca de 7 minutos, dirigido por Pâmela Pelegrino e produzido em Porto Seguro (BA), e “Hoje eu só volto amanhã”, com cerca de 8 minutos, feito com colagens, dirigido por Diego Lacerda e produzido no Recife (PE). Entre os internacionais estão Después Del Eclipse, stop motion argentino de 12 minutos, e Black Slide, uma animação de 11 minutos em 3D, de Israel.

O programa que será exibido é composto de uma hora de curtas brasileiros e uma hora de curtas estrangeiros.

O Dia Internacional da Animação é uma realização da Secretaria de Cultura de Santo André, por meio da Escola Livre de Cinema e Vídeo. Entre os quatro tipos de mostra disponíveis, Santo André optou por exibir a mostra nacional e a internacional. As cidades poderiam optar também pela mostra infantil ou ambiental.

Histórico – No dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud realizou a primeira projeção pública de imagens animadas do mundo, exibindo o filme Pauvre Pierrot, no Museu Grévin, em Paris, na França. Inspirada nesse fato, em 2002, a Asifa (Associação Internacional do Filme de Animação) escolheu a data para celebrar o Dia Internacional da Animação.

A partir de então, a comemoração é realizada no Brasil e em mais de 30 países, como Estados Unidos, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália, Japão, entre outros.

Em 2024 o evento comemora 21 anos desde sua primeira edição que aconteceu em 2004 no SESC Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986, co-dirigido por cerca de 30 animadores.

O evento tem como objetivo gerar a integração cultural em todas as regiões do país, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura.

Informações sobre o evento e sobre os filmes podem ser obtidas em https://diadanimacao.com.br/

Programação:

Mostra nacional

Maré Braba

Dir. Pâmela Peregrino – stop motion – 07:16 – 2023 – Porto Seguro/BA

Ela, que conecta a todos pelas suas águas, observa e opera as mudanças decorrentes do aquecimento global. O povo à beira-mar é o primeiro a sentir suas agitações e mudanças de humor. Ela sabe que os humanos estão se movendo para frear essas mudanças. Assim como ela sabe que repetem uma antiga saga: alguns poucos prevalecendo sobre o grande restante, aprofundam os problemas criados por eles mesmos.

Manu Sonha com Onças

Dir. Daniel Og – 2D – 05:32 – 2023 – Rio de Janeiro/RJ

“Manu Sonha com Onças” é a história de um sonho da menina Manuela que certa noite se encontra com os felinos que habitam sua imaginação e a ajudam a despertar sempre um pouco mais pra quem ela é e o que quer ser no mundo.

Hoje Eu Só Volto Amanhã

Dir. Diego Lacerda – 2D, 3D, Colagens – 08:00 – 2024 – Recife/PE

Cada pessoa é um Carnaval e Marina sabe qual o dela. Nas ladeiras de Olinda ela busca o êxtase da folia carnavalesca, a música, a gritaria, o calor, a alegria, o amor. Seu trajeto é visto através dos olhos de dez personagens diferentes e para cada um deles um diretor empresta seu olhar artístico. Mas no meio de tantas pessoas, blocos, encontros e desencontros, aperto e empurra, como encontrar o Carnaval?

Alguns Sinaes

Dir. Samu Mariani – Stop Motion com objetos – 01:23 – 2023 – São Paulo/SP

O vazio constitui o cheio. É como a fofoca científica diz afinal: os átomos contêm mais espaço que matéria. Numa boa ficção, podem ser espaços que formas de vida de lógica ainda desconhecida ocupem de forma criativa.

O Nome da Vida

Dir. Amanda Pomar – 2D/3D – 13:00 – 2024 – Juiz de Fora/MG

O Governo Geisel ostentava um discurso moderado, prometendo a famigerada transição democrática enquanto continuava a perseguir os opositores do regime militar. Exemplo dessa dissimulação, o Massacre da Lapa foi arquitetado para aniquilar os dirigentes do PCdoB em dezembro de 1976. No documentário baseado na autobiografia do sobrevivente Wladimir Pomar, entre detalhes da perseguição policial em São Paulo e passagens da infância e da vida clandestina, narração em primeira pessoa e animações reconstituem uma história diferente da versão imposta pela ditadura. Em 2024, sessenta anos após o golpe de 1964, a cada dia fica mais nítido o quanto estivemos perto de outra ruptura democrática recentemente. Portanto, faz-se necessário amplificar os fatos, reivindicar justiça histórica e lembrar para não repetir.

O Futuro Que Me Alcance

Dir. Nat Grego – 2D tradigital – 04:35 – 2023 – São José dos Campos/SP

“O Futuro Que Me Alcance” é um videoclipe animado da canção de Reynaldo Bessa que nos leva por uma viagem surreal e existencial pelas memórias e afetos do eu-lírico.

Absorta

Dir. Luiza Pugliesi Villaça – 2D – 08:00 – 2023 – São Paulo/SP

Nara, uma jovem adulta exausta, decide tomar um banho após um longo dia. Mas ao submergir na banheira para relaxar, seu momento de introspecção é interrompido por um peixe preso no ralo. Águas profundas e desconhecidas serão exploradas à medida que ela é invadida por diferentes fases da sua vida.

Receita de Vó

Dir. CarlonHardt – Stop Motion – 03:10 – 2024 – Curitiba/PR

‘Minha vó dizia: menina, não chora as pitanga. Cê não queria? Então chupa essa manga!’. “Receita de Vó” nos leva ao quentinho da casa da vó, onde comidas cantam e dançam ao som do mundo mágico do Hip Hop.

Mostra internacional

Después del eclipse

Dir. Bea R. Blankenhorst – stop motion – 12:08 – 2019 – Argentina

Argentina, década de 1920. Em um pequeno povoado agrícola, o Club Social anuncia uma grande noite de festa. Dois jovens apaixonados esperam ansiosos pelo momento de se encontrar e dançarem. No entanto, pesa sobre eles o medo dos olhares dos outros: ela usa uma prótese na perna, e ele, uma no braço. Chega assim a noite tão esperada, e a música desperta o desejo, mas nada é tão simples nesta cidade onde ninguém se atreve a se libertar dos preconceitos para ser feliz.

Le renard et l’oisille

Dir. Fred & Sam Guillaume – 3D – 12:06 – 2018 – Suíça

Uma raposa solitária precisa improvisar a paternidade para um bebê pássaro recém-nascido. Dois caminhos se cruzam e uma família é formada, até que o destino mostra para cada um a vida que devem levar.

Six plain hot dogs

Dir. JoëlVaudreuil – Stop-motion, Animação 2D – 14:59 – 2011 – Canadá

No leste de Montreal, um garoto vai ao restaurante local para buscar cachorros-quentes para ele e sua avó, que está debilitada. No local, ele encontra uma garçonete angustiada por estar sozinha no atendimento. O garoto espera seu pedido, que está demorando mais do que o normal, e aproveita para observar os outros clientes no restaurante.

Black slide

Dir. Uri Lotan – 3D – 11:12 – 2021 – Israel

Eviah, uma criança jovem e tímida no início da puberdade e seu melhor amigo, Tsuf, entram de fininho no Black Slide, o toboágua mais assustador de Aqua Fun. Lá, Eviah tem visões que irão prepará-lo para os eventos que estão prestes a acontecer em sua casa.

Ila, laniñatejedora

Dir. Edna Y. HigueraPeña – 2D/3D – 04:01 – 2023 – Colômbia

Ila é uma menina do campo que tece o sol com a lua, a terra e a água, através da sua voz, das suas perguntas, da sua imaginação e de suas brincadeiras com o seu amigo, Guardião. Todos os tecidos que esta aventureira produz brotam da ternura e da sua admiração pela grandeza da natureza.

Serviço

Dia Internacional da Animação

Data: 28/10 (segunda-feira)

Horário: 19h30

Local: A Casa

Endereço: Avenida Industrial, 1.740 – Bairro Jardim

Gratuito