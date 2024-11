Santo André terá interdições no tráfego para içamento de vigas do Complexo Santa Teresinha

A Prefeitura de Santo André vai realizar novas interdições no tráfego, a partir desta sexta-feira (29), para avanço das obras do Complexo Viário Santa Teresinha. Na ocasião serão içadas novas vigas e lajes do viário. As interrupções serão feitas na Avenida dos Estados, da sexta para o sábado (30), das 22h às 5h, e no sábado, a partir das 14h, até a finalização dos trabalhos.

No sábado, especificamente, o içamento começará às 14h, no sentido Mauá da Avenida dos Estados. Posteriormente, o sentido São Caetano do Sul terá o sentido interrompido, até que todo o trabalho de colocação das vigas seja finalizado. Na madrugada de sexta para sábado a via ficará totalmente interditada neste trecho.

Os motoristas que forem utilizar a Avenida dos Estados neste período poderão acompanhar atualizações em tempo real pelo aplicativo Waze com as rotas alternativas. Faixas e banners informativos estão instalados em todo o entorno para orientar os motoristas que trafegam na região.

As rotas alternativas que os motoristas deverão utilizar no sentido Mauá compreendem o Viaduto Juvenal Fontanella, Avenida Industrial, Avenida Queirós dos Santos, Avenida Santos Dumont, Rua Giovanni Batista Pirelli, Rua Capitão João (rotatória do Assaí), com retomada para a Avenida dos Estados. Já no sentido São Caetano do Sul, deve-se utilizar a Rua Rio Grande do Norte até sair na Rua Silveira Martins e acessar a Avenida dos Estados após a interdição.

Novos viadutos – As obras do Complexo Santa Teresinha têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí para acessar o bairro Santa Teresinha.

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez para os motoristas que atravessam a Avenida dos Estados e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.