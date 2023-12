Santo André terá Dia D de prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal

A Secretaria de Saúde de Santo André promove nesta quinta-feira (14) o Dia D para Prevenção e Diagnóstico Precoce de Câncer Bucal nas 31 unidades de saúde da cidade que dispõem do serviço odontológico. Todos os munícipes interessados podem passar por avaliação sem necessidade de agendamento prévio.

“O câncer de boca tem cura e por isso é tão importante esse tipo de ação, já que contribui para o diagnóstico precoce e permite acompanhamento imediato, antes que a doença se agrave. Nossa equipe se mobilizou para promover uma força-tarefa com um dia inteiro para fazer essa avaliação bucal e esperamos alcançar boa fatia da população”, destaca o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

O câncer de boca é o quinto mais comum entre homens e o nono entre mulheres no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca). Ainda segundo o instituto, cerca de 6 mil pessoas morrem por ano com esse diagnóstico.

Entre as principais causas do câncer bucal estão o fumo e o álcool. Fumantes e pessoas que consomem bebida alcoólica de forma excessiva têm mais possibilidades de desenvolver o câncer de boca, que são todos os tumores malignos que acometem lábios e cavidade oral, o que inclui amígdalas, bochechas, glândulas salivares, mucosas, gengivas, língua, palatos duro e mole e o assoalho da boca.

“A intenção neste Dia D é fazer o rastreamento de lesões. Caso detectado, a informação é inserida no sistema e a pessoa é referenciada para os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas), onde fará os procedimentos de biópsia e tratamentos necessários. Para tratamento odontológico regular, o munícipe pode procurar a unidade de saúde básica mais perto da sua casa”, explica a coordenadora de Saúde Bucal andreense, Cristiane da Costa.

CEOs – Santo André conta com duas unidades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). O equipamento que fica no Centro recentemente mudou para a Rua Brás Cubas, 176, e foi adequado ao padrão do programa Qualisaúde, ampliando o serviço de seis para oito consultórios, aumentando assim a capacidade de atendimento em 66%.

O equipamento no bairro Santa Teresinha (Alameda Vieira de Carvalho, 170), possui capacidade de 1,2 mil procedimentos por mês. Os atendimentos nos dois locais são realizados mediante encaminhamento feito pelas unidades básicas de saúde.

Unidades de saúde que participam do Dia D nesta quinta-feira (14):

– Policlínica Centro – Rua Campos Sales, 575 – Centro

– Policlínica Parque João Ramalho – Rua Maragogipe, s/nº – Parque João Ramalho

– Policlínica Vila Helena – Avenida Andrade Neves, 1.082 – Vila Helena

– Policlínica Paraíso – Rua Juquiá, 256 – Bairro Paraíso

– Policlínica Campestre – Rua das Figueiras, 2.716 – Bairro Campestre

– Policlínica Humaitá – Rua Fernando de Mascarenhas, 191 – Vl. Humaitá

– Policlínica Jardim Bom Pastor – Rua José D’Angelo, 35 – Jardim Bom Pastor

– Policlínica Parque das Nações – Praça Waldemar Soares, s/nº – Parque das Nações

– Policlínica Parque Novo Oratório – Rua Tunisia, s/nº – Parque Novo Oratório

– Policlínica Vila Lucinda – Rua Caconde, s/nº – Vila Lucinda

– Policlínica Vila Palmares – Praça Áurea, 234 – Vila Palmares

– Clínica da Família Jardim Ana Maria – Rua Otávio Mangabeira, 331 – Jardim Ana Maria

– Clínica da Família Jardim Carla – Rua José de Alencar, s/nº – Jardim Carla

– Clínica da Família Jardim Santo Alberto – Rua Almada, 745 – Jardim Santo Alberto

– Clínica da Família Jardim Santo André – Rua Tom Jobim, 660 – Jardim Santo André

– Clínica da Família Recreio da Borda do Campo – Avenida Mico Leão Dourado, 2.452 – Recreio da Borda do Campo

– Clínica da Família Capuava (Centro de Saúde Escola) – Rua Irlanda, 700 – Parque Capuava

– Clínica da Família São Jorge – Rua Engenheiro Alfred Heitzman Júnior, s/nº – Jardim Marek (em virtude de obras na unidade)

– Clínica da Família Dr. Moysés Fucs – Rua Alexandreta, 180 – Jardim Santo Antônio

– Clínica da Família Jardim Alvorada – Rua Dr. Almenor Jardim Silveira, s/nº – Jardim Alvorada

– Clínica da Família Jardim Irene – Estrada da Cata Preta, 552 – Jardim Irene

– Clínica da Família Centreville – Rua Bezerra de Menezes, 340 – Centreville

– Clínica da Família Utinga – Alameda México, s/nº – Vila Metalúrgica

– Clínica da Família Vila Guiomar – Rua das Silveiras, 73 – Vila Guiomar

– Clínica da Família Vila Luzita – Avenida Dom Pedro I, 4.197 – Vila Luzita

– Clínica da Família Alzira Franco – Rua Asa Branca, s/nº – Jardim Alzira Franco

– Clínica da Família Jardim Cipreste – Rua Caminho dos Vianas, 300 – Jardim Cipreste

– Clínica da Família Paranapiacaba – Avenida Ford, s/nº – Paranapiacaba

– Clínica da Família Parque Andreense – Rua Ibertioga, s/nº – Parque Andreense

– Clínica da Família Parque Miami – Estrada do Pedroso, 5.151 – Parque Miami

– Clínica da Família Cruzado – Rua dos Vicentinhos, 335 – Jardim Santo André