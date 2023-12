Santo André terá Cineminha Natalino neste fim de semana

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, vai incorporar o clima de Natal neste fim de semana ao receber o Cineminha Natalino, evento que integra as ações do Natal Solidário 2023. Serão ao todo seis sessões, três no sábado (16) e outras três no domingo (17), e o filme em cartaz é ‘Scrooge: Um Conto de Natal’, que une animação, musical, fantasia, aventura e comédia.

Para garantir presença é necessário realizar a inscrição gratuita no site www.santoandrenatalsolidario.com.br (que vai direcionar à página do Sympla) e escolher a sessão desejada – estão disponíveis os horários das 14h, 17h e 20h em ambas as datas. Vale ressaltar que o bilhete é individual, ou seja, é necessário efetuar reserva de ingresso inclusive para as crianças. As inscrições ficam abertas até o dia do evento ou enquanto houver disponibilidade.

Por se tratar de um evento solidário, sugere-se a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, os quais serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade, que auxilia aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André por meio de 123 entidades assistenciais parceiras.

O filme escolhido para ser exibido, ‘Scrooge: Um Conto de Natal’, promete encantar o público, a ponto de emocionar e também arrancar boas risadas. A sinopse apresenta a película da seguinte forma: “O pão-duro Ebenezer Scrooge tem uma última chance de aprender com o passado e mudar o futuro antes que a noite de Natal acabe.” A duração da exibição é estimada em 1h36min.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.

Serviço:

Cineminha Natalino

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110, Centro – Santo André

Datas: 16 e 17 de dezembro (sábado e domingo)

Horários das sessões: 14h, 17h e 20h

Entrada: gratuita/solidária (doação de 2kg de alimentos não perecíveis)