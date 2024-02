Santo André terá Carnaval com blocos, cortejos e apresentações musicais

Quem gosta de Carnaval já pode separar a fantasia para cair na folia em Santo André. Até o final do mês, a cidade terá várias atrações entre bloquinhos, cortejos e apresentações musicais. As atividades serão realizadas em diversas regiões da cidade, incluindo a Vila de Paranapiacaba.

Entre os locais que receberão atrações carnavalescas está o Cine Theatro Carlos Gomes. A programação no equipamento cultural começa no sábado (10). A partir das 14h, a dupla de pernas de pau Elidy Moreira e Flávio Marin comanda o cortejo de Carnaval “Bailando nas Alturas”.

Em seguida, às 15h, a Praça do Carmo recebe o grupo Cumbia Calavera, formado por integrantes de vários países. Com muita performance, os artistas interpretam releituras de cumbias clássicas, um estilo que teve origem na Colômbia e se espalhou pela América Latina. O cortejo irá até o Cine Theatro Carlos Gomes.

Na área interna do Cine Theatro Carlos Gomes será proibido entrar com spray de espuma, bebida alcoólica e bebidas envasadas em vidro.

Blocos – O próximo sábado (10) também será dia dos bloquinhos em Santo André. As iniciativas independentes, que contam com o apoio da Secretaria de Cultura, vão começar a se aquecer às 10h. O Bloco Mulheres do ABC inicia a concentração neste horário, em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes.

Os foliões do Embaixadores da Maloca do Barbosa começam a se concentrar às 12h, também em frente do Cine Theatro Carlos Gomes. E o bloco Afro Expressão Baianista inicia o aquecimento ao meio-dia, na Praça do Carmo. O cortejo sai às 14h, pelo calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima.

As 12h32m42s no sábado de Carnaval começa a concentração da Banda da Baxaria, na esquina das ruas Álvares de Azevedo e Dona Elisa Fláquer, no Centro. O horário exótico é parte da brincadeira, assim como o nome da banda fundada em 1980. A saída do grupo será às 13h15.

O Bloco Praieira, também chamado de Bloco do Amor, começa a concentração às 14h, também na frente do Cine Theatro Carlos Gomes.

Fora do Centro da cidade, no dia 18 (domingo), o bloco Dolores Pé no Chão sai às 14h, a partir da Rua África, em frente ao Cesa Parque Novo Oratório. O nome do bloco é uma homenagem à primeira moradora do bairro, dona Dolores.

Paranapiacaba – Em Paranapiacaba, no sábado (10), no domingo (11), e na terça-feira (13), a banda Caxambu comanda o cortejo pelas ruas da vila inglesa a partir das 13h. A concentração será no Coreto. Além disso, no Largo dos Padeiros, um DJ vai tocar marchinhas das 12h às 18h durante os quatro dias de Carnaval.

De sábado a terça-feira, a vila inglesa recebe o Carnaflash na Chopperia e Restaurante Mr. Balmann, com sucessos da década de 50 aos anos 2000. Além de muita música haverá também pintura facial, desfile de blocos e performances ao vivo da Sereia. Tudo regado a chopp artesanal e uma gastronomia para todos os gostos.

O Carnaflash será realizado das 11h às 20h – com exceção do domingo, quando o horário de encerramento será estendido até as 22h por causa da apresentação do Bloco da Sereia. O endereço é Rua Manoel Ferraz Campos Sales, 451.

Na segunda-feira (12), o já tradicional Bloco das Bruacas toma conta das vielas da vila a partir das 13h. A concentração é no Bar do Campo, na Avenida Ford.

Carnaval Sinfônico – A Sinfônica de Santo André encerra a programação de Carnaval no final de semana dos dias 24 e 25 de fevereiro, interpretando músicas e ritmos carnavalescos que marcaram época, mas em uma roupagem sinfônica inédita na cidade. A apresentação da Sinfônica será no Cine Theatro Carlos Gomes, no sábado (24), às 19h30, e no domingo (25), às 11h. A entrada é gratuita.

Programação do Carnaval em Santo André:

| Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes |

Sábado | 10/2

14h – Bailando nas Alturas (Pernas de pau)

O casal de pernas de pau formado pela atriz Elidy Moreira e o ator Flávio Marin dança animando o cortejo de Carnaval no Centro.

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Flaquer, 110 – Centro

Gratuito

15h – Cumbia Calavera

Cumbia Calavera é um grupo latino-americano que propõe uma releitura instrumental de cumbias clássicas, e que apresenta também composições próprias, difundindo melodias e elementos rítmicos da cumbia chicha, da cumbia colombiana e da música folclórica andina. A cumbia é um dos gêneros nascidos na América Latina com maior difusão na região. Com origem na Colômbia, há décadas o ritmo se reinventa e é adaptado de acordo com a localidade. Formada por integrantes vindos de diversos países (Argentina, Brasil, Chile, Cuba, Togo e Uruguai) o grupo se apresenta de forma performática.

Local: concentração na Praça do Carmo, às 15h, e cortejo o Cine Theatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Gratuito

| Blocos |

Sábado | 10/2

Bloco Mulheres do ABC – das 10h às 14h

Concentração a partir das 10h na marquise da Rua Senador Fláquer (altura do Cine Theatro Carlos Gomes). Saída do cortejo pela Rua Coronel Oliveira Lima, virando na Rua Campos Sales e em seguida na Rua Brás Cubas.

Embaixadores da Maloca do Barbosa – a partir das 12h

Itinerário: Rua Senador Fláquer, Rua Coronel Oliveira Lima, Rua Monte Casseros e dispersão na Rua Bernardino de Campos.

Banda da Baxaria – a partir das 12h32m42s

Concentração na esquina das ruas Álvares de Azevedo e Dona Elisa Fláquer, no Centro.

Itinerário: Rua Dona Elisa Fláquer, Rua Bernardino de Campos, Rua Campos Sales, Rua Coronel Oliveira Lima, Rua Albuquerque Lins, Rua Luís Pinto Fláquer, Rua Coronel Oliveira Lima, Rua Monte Casseros até a Rua Álvares de Azevedo e Rua Elisa Fláquer.

Bloco Praieira – das 16h até as 17h

Concentração em frente ao Cine Theatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Bloco Afro Expresso Baianista – partir das 12h

Concentração na Praça do Carmo.

Itinerário: saída sentido Rua Campos Sales entrando no Calçadão da Oliveira Lima.

Domingo | 18/2

Dolores Pé no Chão – a partir das 11h (saída às 15h)

Itinerário: Rua África (em frente do Cesa Parque Novo Oratório), Rua Madagascar, Rua Araucária, Rua Angola e Rua África.

| Programação de Paranapiacaba |

Sábado | 10/2

Banda Caxambu tocando marchinhas de época – início às 13h

Ponto de partida: Coreto do Clube União Lyra-Serrano

Trajeto: Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, encerra no Coreto (ficando até as 18h)

DJ tocando marchinhas e músicas de Carnaval – Largo dos Padeiros – das 12h às 18h

Carnaflash (Mr. Balmann) – Rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451 (das 11h às 20h) – Música, matinê e pintura facial

Domingo | 11/2

Banda Caxambu – Início às 13h

Ponto de partida: Coreto do Clube União Lyra-Serrano – Trajeto: Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, encerra no Coreto (ficando até as 18h)

DJ tocando marchinhas e músicas de carnaval – Largo dos Padeiros – das 12h às 18h

Carnaflash e Bloco da Sereia (Mr. Balmann) das 11h às 22h – Rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451 – Maquiagem e muita música

Segunda-feira | 12/2

Bloco das Bruacas (percurso pelas principais ruas da vila tocando marchinhas antigas) – início às 13h

Ponto de partida: Bar do Campo – Avenida Ford, 528A

Trajeto: Desce a Avenida Ford, Avenida Antonio Olyntho, Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, encerra no Coreto (ficando até as 19h)

DJ tocando marchinhas e músicas de carnaval – Largo dos Padeiros – das 12h às 18h

Carnaflash (Mr. Balmann) – Rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451 (das 11h às 20h) – Música, matinê e pintura facial

Terça-feira | 13/2

Carnaflash (Mr. Balmann) – Rua Manoel Ferraz de Campos Sales, 451 (das 11h às 20h) – Música, matinê e pintura facial

DJ tocando marchinhas e músicas de carnaval – Largo dos Padeiros – das 12h às 18h

Banda Caxambu – a partir das 14h – tocando marchinhas de época

Início às 13h – ponto de partida: Coreto do Clube União Lyra-Serrano

Trajeto: Avenida Fox, Avenida Schnoor, Rua da Estação, Rua Direita, Caminho do Mens, Rua Rodrigues Alves, Rua Antônio Olyntho, encerra no Coreto (ficando até as 18h)

| Carnaval Sinfônico |

Sábado (24), às 19h30

Domingo (25), às 11h

Local: Cine Theatro Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro