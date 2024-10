Santo André tem projeto de educação ambiental aprovado pelo FEHIDRO

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) teve mais uma proposta de financiamento de projeto aprovada pelo FEHIDRO (Fundo Estadual de Recursos Hídricos). O trabalho “Águas da Mata – conectando educomunicação e ciência cidadã na proteção das Unidades de Conservação Andreense” é idealizado pela Gerência de Educação e Mobilização Ambiental da autarquia e ocorrerá a partir de 2025, em parceria com as secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação, além da Diretoria Regional de Ensino.

A iniciativa visa implementar ações de sensibilização e educação ambiental voltadas às escolas e aos moradores do entorno das Unidades de Conservação sob gestão municipal – Parque Natural do Pedroso e Parque Natural Nascentes de Paranapiacaba –, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos, a biodiversidade e a melhoria da qualidade ambiental local.

As atividades propostas vão envolver jovens e adultos em vivências nas Unidades de Conservação (UC) por meio da educomunicação e ciência cidadã, ou seja, com foco na coparticipação do público para a produção de informações científicas e empíricas de acordo com a realidade de cada território e relação dos participantes com as UCs andreenses.

Todo o trabalho será realizado com base nas diretrizes da Política Municipal de Educação Ambiental, na Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação (Encea), além dos Planos de Manejo das UCs envolvidas e do diagnóstico do Plano de Educação Ambiental e Comunicação do Parque do Pedroso, que está em elaboração e previsto para ser lançado também em 2025.

A proposta tem duração de dois anos e no total serão investidos cerca de R$ 1,6 milhão entre recursos do fundo e verba própria do Semasa. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos está vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de SP e tem o objetivo de fomentar a Política Estadual de Recursos Hídricos, por meio do financiamento de programas e ações na área de recursos hídricos, proteção dos corpos d’água e de bacias hidrográficas.

O último projeto do Semasa financiado pelo FEHIDRO foi o Água, Câmera e Ação, que trabalhou diretamente com jovens e adultos na produção de curtas-metragens voltados à conservação dos recursos hídricos, e que já foi internacionalmente premiado pela Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE) em 2024.