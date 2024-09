Santo André tem inscrições abertas para oficinas gratuitas de design gráfico, edição de vídeo e fanzine

Estão abertas as inscrições para oficinas gratuitas promovidas pela Prefeitura de Santo André, por meio do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa, nos meses de outubro e novembro, para aqueles que buscam capacitação e desenvolvimento no que diz respeito a design gráfico, edição de vídeo e fanzine. O objetivo das oficinas é proporcionar meios e ferramentas para que as comunidades possam gerir seus processos de memória de forma autônoma.

Com vagas limitadas, as oficinas disponíveis são de Design Gráfico com Canva no celular; Edição de Vídeo com CapCut no celular; e Fanzine Memoricidade. As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/OficinasMeuPedaco.

Uma das principais ferramentas de design gráfico da atualidade, o Canva permite aos usuários infinidade de alternativas. Para que os participantes da Oficina de Design Gráfico com Canva no Celular possam utilizá-las da melhor forma, aprenderão princípios fundamentais como composição, tipografia, harmonia de cores e texturas.

Serão abordados diversos formatos, incluindo flyers, cartões de visita, logotipos e posts para redes sociais, sob instrução de Bruno Badain, em dois módulos: um presencial, entre 2 de outubro e 6 de novembro (sempre às quartas-feiras), das 19h às 22h, no CEU Ana Maria; e outro online, entre 7 e 28 de outubro (sempre às segundas-feiras), das 19h às 22h.

A oficina também incluirá dicas para manter a coerência visual em projetos de marca e otimizar artes para diferentes plataformas de mídia social. Os alunos terão a oportunidade de trabalhar em projetos práticos e receber feedback individualizado, aprimorando suas habilidades para criar designs profissionais. O celular é utilizado como meio principal para as aulas, tornando o aprendizado mais acessível e democrático.

Bruno Baidan também será instrutor da Oficina Virtual de Edição de Vídeo com CapCut em celular, entre 15 de outubro e 19 de novembro (sempre às terças-feiras), das 19h às 22h, em formato online. O versátil aplicativo CapCut será desvendado pelos alunos, que serão capacitados a criar vídeos bem estruturados, com início, meio e fim, explorando diferentes ritmos, composições e enquadramentos.

Os participantes aprenderão técnicas de edição essenciais para desenvolver narrativas visuais coesas e fluídas. O conhecimento teórico será integrado ao uso prático das funcionalidades do CapCut, permitindo a aplicação imediata dos conceitos aprendidos. Os alunos poderão produzir conteúdos para internet, vídeos de eventos, propagandas, e muito mais, utilizando efeitos de transição, sobreposição, efeitos visuais e animações para tornar seus vídeos mais atraentes e impactantes.

Já a oficina Fanzine Memoricidade terá a orientação de Thina Curtis, entre 17 de outubro e 7 de novembro (sempre às quintas-feiras), das 13h30 às 16h30, de maneira presencial, no Cras Recreio da Borda do Campo. A fanzineira Thina Curtis orienta os alunos com um conteúdo transformador e artístico, pautada na vivência, pesquisa e documentação de acervos da memória local e popular das comunidades andreenses.

Publicações independentes, as zines muitas vezes são feitas artesanalmente, impressas em copiadoras e distribuídas de forma alternativa, ou seja, de mão em mão, via correio ou em espaços culturais, pedagógicos. Por meio dessas publicações, é possível conhecer diferentes formas de arte, culturas, informações, desfrutar, absorver e aprender a expressar‐se criativamente a partir delas, através de relatos, fotografias, vídeos, objetos, cartas, documentos.

Serviço

Oficina de Design Gráfico com Canva no Celular – Bruno Badain

Formato: Online pela plataforma Google Meet (o link será encaminhado após a inscrição)

Datas: entre 7/10 e 28/10, às segundas-feiras

Horário: das 19h às 22h

20 vagas

Oficina de Edição de Vídeo com CapCut no Celular – Bruno Badain

Formato: Presencial – CEU Ana Maria

Endereço: Praça Venâncio Neto, s/n – Jardim Ana Maria

Datas: entre 2/10 e 6/11, às quartas-feiras

Horário: das 19h às 22h

Oficina de Edição de Vídeo com CapCut no Celular – Bruno Badain

Formato: Online pela plataforma Google Meet (o link será encaminhado após a inscrição)

Datas: entre 15/10 e 19/11, às terças-feiras

Horário: das 19h às 22h

20 vagas

Oficina Fanzine Memoricidade – Thina Curtis

Formato: Presencial – Cras Recreio da Borda do Campo

Endereço: Rua Arara Azul, 1705, Recreio da Borda do Campo, Santo André

Datas: entre 17/10 e 7/11, às quintas-feiras

Horário: das 13h30 às 16h30

20 vagas