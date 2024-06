Santo André tem dois atletas convocados para a Seleção Brasileira de Futsal sub-17

Na última quinta-feira (20), o treinador Diogo Barros anunciou a convocação da seleção brasileira de futsal para o Sul-Americano sub-17, com uma novidade especial para os andreenses: a convocação de Vini Dias e Richard, ambos atletas do Santo André.

A competição de base acontecerá em Luque, no Paraguai, com início marcado para o dia 17 de agosto e término no dia 25 do mesmo mês. A Seleção Brasileira está no Grupo A e enfrentará Paraguai, Colômbia, Equador e Bolívia na primeira fase do torneio. No Grupo B, estão Argentina, Venezuela, Peru, Chile e Uruguai.

Este é um feito histórico para o Santo André, já que é apenas a segunda vez que jogadores do clube são convocados para a Seleção Brasileira. O primeiro a alcançar essa honra foi Gabriel Mendes, que ainda defende a camisa andreense e foi chamado para a equipe sub-23 da Seleção.

A convocação, que inclui representantes de apenas quatro clubes, contou com os seguintes atletas:

GOLEIROS

Bernardo (Corinthians)

Pedro (Palmeiras)

FIXOS:

Gabriel Monteiro (Palmeiras)

Alemão (Joinville)

Léo Cunha (Joinville)



ALAS

Pedrão (Corinthians)

Odara (Palmeiras)

Vini (Palmeiras)

Felipe Monteiro (Palmeiras)

*Vini Dias (Santo André)*

Kaio (Corinthians)

PH (Joinville)



PIVÔS

Richard (Santo André)

Lauan (Corinthians)



Além do treinador Diogo Barros, a Comissão Técnica será composta por Márcio Werlang (supervisor), Michel Petry (preparador físico), Ney Lopes (preparador de goleiros), Rafael Ribeiro (auxiliar técnico), Wilson Junior (fisioterapeuta), Dr. Thiago (médico) e Hsu Che Wei (administrador)