Santo André supera marca de 500 prédios cadastrados no Programa Meu Condomínio Recicla

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) superou a marca de 500 condomínios atendidos pelo Programa Meu Condomínio Recicla, chegando a 505 locais. Com isso, cerca de 100 mil pessoas são beneficiadas pela iniciativa que leva educação ambiental e incentiva a adesão à coleta seletiva.

Implantado em junho de 2021, o programa é fundamental para ampliar a reciclagem e a vida útil do Aterro Sanitário Municipal, visto que os condomínios são grandes geradores de resíduos.

O serviço de coleta seletiva ocorre em todo o território de Santo André, mas por meio do Meu Condomínio Recicla, o Semasa consegue aproximar os moradores da gestão de resíduos sólidos, promovendo atividades de educação ambiental e fortalecendo ainda mais a reciclagem.

Para aderir à iniciativa, é necessário que o síndico ou representante legal manifeste interesse. Isso pode ser feito por meio do site www.semasa.sp.gov.br ou do WhatsApp 4433-9083.

Após a solicitação e vistoria no condomínio, o Semasa instala PEVs (Postos de Entrega Voluntária), equipamentos que possuem estrutura metálica com sacos de ráfia para que os munícipes separem e destinem os recicláveis corretamente, além de entregar materiais informativos que orientam sobre como participar corretamente da coleta seletiva. Todos os condomínios recebem um selo que sinaliza a participação no programa.