Santo André sobe 152 posições no ranking do Ideb em quatro anos

Santo André avançou 152 posições no ranking estadual do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2023, na comparação com 2019. A nota da cidade passou de 6.3 para 6.5, sendo a única cidade do ABC a melhorar o desempenho em relação ao período pré-pandemia. O índice nacional é de 6.0.

Após a pandemia ficou evidente a necessidade de estabelecer metas a curto, médio e longo prazo, a fim de superar as dificuldades apresentadas pelo ensino remoto.

Diante deste cenário, em 2021, a rede municipal passou a contar com programas de acolhimento à comunidade escolar e de recomposição da aprendizagem no pós-pandemia.

A rede municipal já dispõe de iniciativas que têm por objetivo a melhoria na aprendizagem e na performance dos alunos (crianças, jovens e adultos) a partir da implantação de novas metodologias, promoção de formação para os professores, materiais, atividades no contraturno, entre outras ações projetando um significativo crescimento do município na classificação nacional do Ideb em quatro anos.

A rede municipal de Santo André conta com 120 unidades escolares, com 31.226 estudantes de ensino fundamental, 8.686 crianças em creches, 10.439 alunos de pré-escola e 1.470 estudantes da EJA. São 2.912 professores, 120 diretores de unidade, 896 agentes de desenvolvimento infantil, 153 assistentes pedagógicos, 49 professores de atendimento educacional especializado e muitos outros profissionais que se dedicam pela educação andreense.