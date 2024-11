Santo André será única sede do ABC na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025

A cidade de Santo André será uma das sedes da maior competição de futebol de base do Brasil. O Estádio Bruno José Daniel será o único do ABC utilizado e servirá como palco para os jogos do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025, em janeiro, que terá como anfitrião o EC Santo André, que dividirá a chave com Corinthians-SP, Rio Branco-AC e Gazin Porto Velho-RO.

Santo André já teve o Brunão como sede em pelo menos outras 16 oportunidades: 1984, 1990 (ano no qual a cidade abrigou jogos também nos campos da Cidade dos Meninos e no campo da Associação dos Funcionários Públicos de Santo André), 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e mais recentemente em 2023.

Depois de ficar de fora do rol de sedes em 2024, Santo André e o Brunão regressam ao mapa da Copinha para abrigar a sede com o maior número de títulos: 12 no total, sendo um do Ramalhão, que levantou o troféu em 2003, e 11 do Timão, maior vencedor da história. Além disso, desfilarão no gramado sintético andreense os dois representantes do Norte do País.

Santo André e Corinthians, inclusive, já dividiram grupo no próprio Estádio Bruno José Daniel em pelo menos outras três edições: 1991, 1999 e 2002. Na última delas, o Ramalhão encerrou a fase inicial na primeira colocação, com sete pontos, mesma pontuação dos alvinegros, mas com os andreenses à frente no saldo de gols (6 a 5).

Além da primeira fase, inclusive, o estádio de Santo André poderá receber partidas de outras etapas da competição. Em 2023, por exemplo, na última vez que recebeu jogos da Copinha, a praça esportiva serviu até a semifinal.

“Acredito que o Brunão transformou-se, nesses últimos anos, no estádio mais preparado e atraente da região, visto que muitas equipes nos procuram para utilizá-lo principalmente em jogos oficiais da base principalmente, além de partidas do feminino. Atualmente, Palmeiras, Santos, EC São Bernardo e outros optam em mandar jogos aqui por conta das condições gerais do estádio, além da facilidade com logística”, destacou o secretário de Esporte e Prática Esportiva Marcos Fernandes Filho.

“Realizaremos apenas ajustes pontuais, após a vistoria da Federação Paulista de Futebol, pois os laudos já estão encaminhados e seguindo as determinações da vistoria do último ano. Após a mudança do gramado para sintético (em 2022), pudemos dar mais dinamismo na realização dos jogos, trazendo esses atrativos a mais para a população (como jogos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e demais torneios da base), e o que é melhor: sem interferir na grade de utilização por parte do EC Santo André. Conseguimos, assim, atender as duas frentes, sem problemas”, emendou o secretário andreense.

O lançamento e o anúncio dos grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior aconteceram na noite desta segunda-feira (26), no Museu do Futebol, na Mercado Livre Arena Pacaembu (Estádio do Pacaembu), em São Paulo – que voltará a ser palco para a grande final.