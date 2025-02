Santo André retoma aulas da rede municipal com entrega de escola revitalizada

A Secretaria de Educação de Santo André retomou nesta segunda-feira (10) as aulas da rede municipal de ensino para mais de 41 mil alunos. E o primeiro dia de aula do ano letivo de 2025 foi marcado pela entrega da revitalização da Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Professor Antônio de Campos Gonçalves, no bairro Campestre, com a presença do prefeito Gilvan Junior.

“Começamos bem a semana de volta às aulas com esta importante entrega. Esta é uma das 17 escolas municipalizadas que ganharam um elevado padrão de qualidade. Temos mais outras 12 unidades passando por modernização e isso é só o começo”, destacou o prefeito Gilvan.

“Já fui aluno da rede municipal e tenho muito orgulho disso. Aproveito o início do ano letivo para reforçar o compromisso de continuar investindo na capacitação e bem-estar dos nossos professores e profissionais da Educação, bem como no futuro da nossa cidade que são as nossas crianças”, completou Gilvan, ao entregar a alguns alunos kit de material escolar e uniforme.

Anteriormente tutelada pelo Estado, a escola Professor Antônio de Campos Gonçalves foi municipalizada em 2022 e passou por processo total de revitalização. Além do chefe do Paço andreense, participaram da inauguração os secretários Pedrinho Botaro (Educação) e José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos), entre outras autoridades.

De acordo com Pedrinho Botaro, o foco é cuidar de quem cuida. “Nossa gestão é feita de pessoas, por isso é fundamental que os nossos profissionais colaboradores cuidem da saúde emocional. Mas a estrutura das nossas unidades também não pode ficar de lado já que é importante que esteja sempre em dia. Isso tudo faz a diferença na Educação da nossa cidade”, pontuou o secretário.

Infraestrutura

Localizada na Rua das Laranjeiras – que há algumas semanas recebeu o programa Rua Nova e foi contemplada com recapeamento asfáltico –, a Emeief Professor Antônio de Campos Gonçalves atende alunos do 1º ao 5º ano (com idade média entre 6 e 10 anos) em período integral, das 7h às 15h. Com 12 salas, inicia 2025 com 311 estudantes matriculados.

Com 4.500 metros quadrados de área, a escola recebeu troca das coberturas do prédio principal, instalação de nova cobertura na quadra, instalação de novas calhas, execução de serviços de drenagem, revisão geral das instalações hidráulicas e elétricas, revitalização de todas as salas de aula (com implementação de piso vinílico, pintura, instalações elétricas e revisão esquadrias), instalação de forros de gesso em todos os ambientes, revitalização da cozinha e refeitório.

Também foram efetuadas instalação de gradis na entrada da unidade, revitalização da fachada, revitalização dos banheiros, instalação de porcelanato no pátio e corredores, troca dos vidros das esquadrias, troca das portas e portões, instalação de cobertura na entrada dos alunos, instalação de brinquedos, pintura interna e externa e execução de lixeira. O investimento foi de R$ 4,5 milhões.

“A revitalização dessa escola é muito mais que a entrega de uma obra. Foram três anos de intervenções e é perceptível a real mudança na vida dos alunos e funcionários, que agora contam com uma unidade repleta de melhorias e um ambiente acolhedor”, comemorou o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira.

Acolhimento

Na última sexta-feira (7), a rede municipal de ensino de Santo André recebeu as famílias dos alunos para acolhida e diálogo.

Na ocasião, os responsáveis pelos estudantes tiveram a oportunidade de conhecer e conversar com os professores e equipe gestora, a fim de alinhar os combinados para o novo ciclo e receber kit escolar e uniforme.

Em 2025 (data base dia 15/1), a rede municipal conta, até o momento, com 41.767 alunos matriculados.