Santo André requalifica sinalização viária na Rua Gregório de Matos

A Prefeitura de Santo André realiza, na Rua Gregório de Matos, no bairro Condomínio Maracanã, uma requalificação da via com nova sinalização viária horizontal e vertical. O trabalho, realizado com equipe própria do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), visa proporcionar uma maior segurança viária na via.

O local conta com um grande número de pedestres e também é rota de transporte público. Por ser ainda uma rua que conta com um aclive acentuado, foram instalados marcadores de redução de velocidade, além de implantação de sinalização que gera um estreitamento de pista, proporcionando uma sensação de diminuição de velocidade por parte dos motoristas.

Além disso, a Rua Gregório de Matos recebeu uma sinalização de solo específica, criando espaços exclusivos para ônibus. Placas piscantes também foram instaladas para alertar o motorista da rua sobre o aclive e uma curva existente. A velocidade da via regulamentada também está instalada em placas e também no asfalto.

O Departamento de Engenharia de Tráfego (DET), vinculado à Secretaria de Mobilidade Urbana, realizou neste ano mais de 21 mil metros de sinalização viária em ruas e avenidas da cidade.