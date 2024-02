Santo André reinaugura quadra poliesportiva revitalizada no Jardim do Estádio

A Sajea (Sociedade Amigos do Jardim do Estádio e Adjacências) e a Prefeitura de Santo André entregaram nesta segunda-feira (26) a revitalização total da quadra poliesportiva localizada no Jardim do Estádio.

A recuperação do equipamento esportivo aconteceu por meio de uma parceria intermediada pela Prefeitura de Santo André, com o Governo do Estado e a Sajea.

“Temos que valorizar esses grupos, associações, que fazem um grande trabalho ajudando a gestão pública. A Sajea já tem 61 anos e segue auxiliando com diversos projetos. Temos que retribuir essa parceria, que entrega tanta qualidade de vida”, afirmou o prefeito Paulo Serra.

O programa estadual “Revitaliza” forneceu o piso da quadra, além das traves para futsal e handebol, os postes para vôlei e a cesta de basquete. O projeto busca espaços públicos para implantar os benefícios. A Sajea cumpria os requisitos e apresentou a documentação necessária.

Para aumentar ainda mais a gama de melhorias no espaço, a Sajea repaginou e modernizou todo o equipamento. Foram realizadas reformas nos vestiários, no campo de bocha, no salão de festas, no telhado da quadra e na área social.

A modernização incluiu também colocação de um placar eletrônico, implantação de um túnel de acrílico nos vestiários, grafite do muro externo, construção do camarote, aumento das dimensões da quadra, além de pintura externa e interna.

“Um espaço muito importante, com diversas modalidades. Nos propusemos a melhorar o ambiente e temos que agradecer ao Governo do Estado. Mais um golaço da gestão”, disse o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcelo Chehade.