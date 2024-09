Santo André reinaugura Clínica da Família Vila Guiomar

Um dos maiores equipamentos de saúde de Santo André abre ao público totalmente requalificado e modernizado nesta terça-feira (1º). Isso porque nesta segunda (30), o prefeito Paulo Serra realizou a reinauguração da Clínica da Família Vila Guiomar, com seus 1.300 m² de área à disposição para servir a população andreense, localizada na Rua Silveiras, 73.

O evento desta segunda-feira contou ainda com as presenças dos secretários municipais Acacio Miranda (Saúde) e José Antônio Ferreira (Infraestrutura e Serviços Urbanos), da gerente da unidade Patrícia Amorim, do enfermeiro Caio Luz, e dos responsáveis pela execução da obra, entre outras autoridades.

A unidade será composta por 43 salas, com 19 consultórios, 3 cadeiras de odontologia e escovódromo, sala dos sonhos, salas de procedimento, vacina, inalação, observação e sutura, farmácia e outros serviços, como a sala e-multi, que dispõe de equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, entre outros, com o intuito de atender tanto profissionais da própria unidade quanto dar suporte à rede, e também promovendo atividades para colaboradores e usuários, visando o bem-estar.

E se antes da reforma a unidade realizava atendimento de aproximadamente 12 mil pessoas por mês, a Clínica da Família Vila Guiomar agora pode chegar a 15 mil. Além disso, passará a contar com prontuário 100% eletrônico e segue com seu funcionamento em horário estendido: de segunda a sexta, das 7h às 21h.

Neste processo de modernização – efetuado em duas etapas, divididas pelos pavimentos para manter o funcionamento da unidade –, foram feitas a reforma do prédio, execução do forro, adequação total de hidráulica e elétrica, pisos, pintura geral, instalações de gases medicinais, modernização dos sistemas de rede, execução da estrutura da cobertura, substituição de portas entre outras. Além disso, a revitalização do paisagismo foi realizada com mudas fornecidas pelo viveiro municipal.