Santo André receberá Ceumar e Chico Chico no 1º Encontro com a Música Brasileira

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, receberá de 1° a 3 de março o 1º Encontro com a Música Brasileira. O evento promete reunir gerações, estilos e gostos distintos exaltando a música nacional, e contará com salgados, doces e bebidas em estandes gastronômicos com preços populares.

Entre os destaques da programação está a apresentação da cantora e compositora mineira Ceumar, que vem a Santo André no sábado (2), às 20h, celebrar seus 35 anos de carreira.

Encerrando a programação no domingo (3), às 18h30, o palco do Cine Theatro Carlos Gomes recebe Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller, com seu novo formato de show que evidencia o lado mais roqueiro do cantor e potencializa as composições do álbum Pomares. A apresentação promete trazer também um novo vigor para outras interpretações que o artista já vinha apresentando no repertório.

Durante os três dias de evento, o 1º Encontro com a Música Brasileira trará ainda outras experiências sonoras. Na sexta-feira (1º), a abertura do encontro fica por conta de duas bandas covers: Rodrigo Ouro Preto e Trio (acústico) presta homenagem à carreira de sucesso do Capital Inicial e a banda Livro dos Dias embala o público com o cover da Legião Urbana.

Já no sábado, Renan Medau & os Invisíveis levam a Música Popular Brasileira (MPB) ao palco com clássicos dos anos 80 e 90. No mesmo dia, se apresenta a banda Os Robertos, com um som dançante e brazuca recheado de Roberto Carlos, Tim Maia e Jorge Ben Jor.

No domingo, o público prestigia o intérprete e compositor Lucas Godin, que em seu repertório transita entre o MPB e outras brasilidades que fazem o clima dos bares e restaurantes.

Na ocasião, também haverá um tributo a Raul Seixas com a banda Ecologia, formada em 1982 e liderada por Mauro Ross, que trará um repertório vasto e repleto de rock.

Confira a programação completa:

1º Encontro com a Música Brasileira (entrada gratuita)

Data: de 1° a 3 de março (sexta a domingo)

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

1º/3 | sexta-feira:

18h30 – Rodrigo Ouro Preto e Trio (acústico) – Cover da Banda Capital

Inicial

20h – Banda Livro dos Dias – Cover da Legião Urbana

2/3 | sábado:

13h – Renan Medau & os Invisíveis

15h – Banda Os Robertos

20h – Ceumar

3/3 | domingo:

13h – Lucas Godin

15h – Banda Ecologia – Tributo a Raul Seixas

18h30 – Chico Chico