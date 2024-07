Santo André recebe tributo aos grupos Abba e Bee Gees no sábado

No próximo sábado (6), o Teatro Municipal Maestro Flavio Florence, em Santo André, recebe um show de tributo aos grupos Abba e Bee Gees. O espetáculo promete embarcar o público numa viagem emotiva, desde os mais experientes que tiveram a oportunidade de vivenciar o auge dessas duas bandas, até mesmo as novas gerações que aprendem a admirar as músicas, e por que não dizer, hinos dessas que foram duas das maiores referências do pop de todos os tempos.

O espetáculo conta com a participação das bandas Abba Majestät e Bee Gees Way, que apresentarão canções que marcaram época e estão presentes até os dias de hoje como Dancing Queen, Mama Mia, Chiquitita, Waterloo, I Have a Dream, Night Fever, Massachussets, Words, More Than a Woman, Alone, Stayin’ Alive, You Should be Dancing, Tragedy, entre outras.

O show terá início às 21h, os ingressos têm o valor de R$ 120 comprando no dia e R$ 110 antecipado. A meia-entrada tem o valor de R$ 60. Os ingressos podem ser adquiridos no site https://www.bilheteriaexpress.com.br/. O Teatro Municipal Maestro Flavio Florence está localizado na Praça IV Centenário, s/nº, no Paço Municipal de Santo André.

Serviço:

Tributo Abba e Bee Gees

Data: 6/7/24 (sábado)

Horário: 21h

Local: Teatro Municipal Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº | Paço Municipal de Santo André – Centro

Ingressos: R$ 110 (inteira) e R$ 60 (meia) – R$ 120 (no dia do show)