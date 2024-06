Santo André recebe Prêmio Governador Franco Montoro por projeto ambiental de agricultura urbana

No Dia Mundial do Meio Ambiente, data celebrada oficialmente nesta quarta-feira (5), Santo André foi premiada pelo Governo do Estado pelo projeto ambiental “Quintal Verde”, desenvolvido pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) com apoio do Núcleo de Inovação Social, e voltado à agricultura urbana, compostagem e educação ambiental.



A entrega do ciclo 2024 do Prêmio Governador Franco Montoro, que integra o Programa Município Verde e Azul, ocorreu na manhã desta quarta no Parque Villa Lobos, (zona oeste da capital paulista), e contou com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende. A premiação certificou ainda outros 18 municípios dentro das quatro categorias, gestão de água, reflorestamento urbano, agricultura urbana e periurbana e proteção da biodiversidade, que foram divididos por grupo populacional.



Santo André foi representada pela deputada estadual e primeira-dama da cidade, Ana Carolina Barreto Serra, que recebeu o certificado da premiação do governador Tarcísio de Freitas. Os municípios de Cruzália, Pedreira, Louveira e Americana também foram certificados dentro da mesma categoria em que Santo André foi premiada.

Helber Aggio/PSA

“Com o Quintal Verde vamos ampliar as ações de educação ambiental e compostagem, unindo sustentabilidade, meio ambiente e inclusão. Também vamos beneficiar os agricultores urbanos, que produzem alimentos de qualidade para a nossa cidade. É um orgulho recebermos mais um prêmio, especialmente em uma data simbólica como esta”, diz a deputada estadual e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra.



O Quintal Verde é uma ação do Semasa que integra o Programa Composta Santo André, que visa estruturar alternativas viáveis para o tratamento de resíduos orgânicos. O Quintal Verde é um espaço preparado para vivências e formação prática da população em sistemas agroecológicos (agricultura sustentável e métodos alternativos de cultivo, sem uso de agrotóxicos), compostagem de resíduos orgânicos e educação ambiental. O objetivo é ser um instrumento de referência para os agricultores urbanos, educadores e alunos das escolas de Santo André.



O superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, também presente no evento, explica que o Quintal Verde é composto por outras ações desenvolvidas pela autarquia. “Fizemos um mapeamento dos agricultores urbanos andreenses, cujos dados finais estão sendo compilados. Estamos ofertando gratuitamente o curso de extensão em agroecologia, com encontros teóricos e práticos, e também já realizamos os testes que originaram o composto orgânico para uso em hortas e plantas em geral”, comenta.



O primeiro Quintal Verde está sendo estruturado na Vila Guiomar e a proposta é que a cidade tenha 10 espaços como este. O local também será um ponto fixo de trocas do Programa Moeda Verde e abrigará o primeiro ponto de troca do futuro projeto Baldinho Verde, que vai trocar resíduos orgânicos encaminhados pela população do entorno por composto orgânico produzido no local e fruto do processo de compostagem realizado em cada “Quintal”.